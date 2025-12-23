Tesla prepara su desembarco en Marineda City
El centro comercial Marineda City ya era un lugar en el que encontrar todo tipo de productos, de caros a baratos, de útiles a curiosos, de ropa a sofás. Pero la nueva apertura que ya toma forma en la planta baja de la superficie viene a ocupar un lugar que la oferta de Marineda City todavía no tenía.
Y es que entre las marcas que están preparando su desembarco en el centro -que, poco a poco, está viendo como abren multitud de firmas en su remodelado espacio comercial- está la automovilística Tesla.
El gran cartel de la marca de coches está ya en la planta 0 de Marineda City, en el lugar que ocupaba Multiópticas, enfrente de la tienda creativa Milbby y al lado de la joyería José Luis, a la espera de la inauguración oficial.
En las tiendas de Tesla, además de comprar coches, se pueden adquirir numerosos productos, desde accesorios para los automóviles, como parasoles o protectores para mascotas, hasta ropa de mujer, hombre y niño, pasando por maletas y kits de viaje, figuras de acción robóticas o hasta una réplica del mítico cybertruck de la marca.