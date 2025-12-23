Tesla prepara su desembarco en Marineda City

Tienda de tesla en Marineda City J. Barallobre

El centro comercial Marineda City ya era un lugar en el que encontrar todo tipo de productos, de caros a baratos, de útiles a curiosos, de ropa a sofás. Pero la nueva apertura que ya toma forma en la planta baja de la superficie viene a ocupar un lugar que la oferta de Marineda City todavía no tenía.

Y es que entre las marcas que están preparando su desembarco en el centro -que, poco a poco, está viendo como abren multitud de firmas en su remodelado espacio comercial- está la automovilística Tesla.

El gran cartel de la marca de coches está ya en la planta 0 de Marineda City, en el lugar que ocupaba Multiópticas, enfrente de la tienda creativa Milbby y al lado de la joyería José Luis, a la espera de la inauguración oficial.

En las tiendas de Tesla, además de comprar coches, se pueden adquirir numerosos productos, desde accesorios para los automóviles, como parasoles o protectores para mascotas, hasta ropa de mujer, hombre y niño, pasando por maletas y kits de viaje, figuras de acción robóticas o hasta una réplica del mítico cybertruck de la marca.