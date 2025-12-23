Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Tesla prepara su desembarco en Marineda City

Noela Rey Méndez
23/12/2025 10:58
Tienda de tesla en Marineda City
J. Barallobre
El centro comercial Marineda City ya era un lugar en el que encontrar todo tipo de productos, de caros a baratos, de útiles a curiosos, de ropa a sofás. Pero la nueva apertura que ya toma forma en la planta baja de la superficie viene a ocupar un lugar que la oferta de Marineda City todavía no tenía. 

Numerosos vecinos y visitantes aprovecharon el fin de semana para pasarse por el centro para descubrir las nuevas tiendas y espacios de hostelería y restauración

Marineda City se reinventa: estas son las próximas aperturas tras su reciente ampliación

Y es que entre las marcas que están preparando su desembarco en el centro -que, poco a poco, está viendo como abren multitud de firmas en su remodelado espacio comercial- está la automovilística Tesla

Vicio, en Marineda City

A Coruña ya disfruta de Vicio en Marineda City

El gran cartel de la marca de coches está ya en la planta 0 de Marineda City, en el lugar que ocupaba Multiópticas, enfrente de la tienda creativa Milbby y al lado de la joyería José Luis, a la espera de la inauguración oficial. 

Obras en la tienda de Ale-Hop que abrirá en Marineda City

Ale-Hop, la marca de la vaca, se prepara para 'pastar' por Marineda City

En las tiendas de Tesla, además de comprar coches, se pueden adquirir numerosos productos, desde accesorios para los automóviles, como parasoles o protectores para mascotas, hasta ropa de mujer, hombre y niño, pasando por maletas y kits de viaje, figuras de acción robóticas o hasta una réplica del mítico cybertruck de la marca.

