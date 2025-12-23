Salpicón de centollo y rape y entrecot en salsa de tetilla para los pacientes ingresados en el Chuac en Nochebuena

Instalaciones del servicio de radiología del Chuac Quintana

Como todos los años el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña tiene preparados los menús que servirá a los más de 2.000 pacientes ingresados durante las dos noches de estas fiestas de Navidad más señaladas y que este año no podrán acompañar a sus familiares nos sus hogares. La cena de 24 de diciembre, Nochebuena, y la del último día del año.

En la cena de Nochebuena podrán elegir entre salpicón de centollo y rape o crema de langostinos como primer plato; como segundo plato, entre entrecot en salsa de queso tetilla acompañados con guarnición de verduras tiernas o rape en salsa molinera con almejas acompañado de patata al vapor.

Además, la cena terminará con las típicas sobremesas de navidad, como el turrón y los dulces para diabéticos.

La cena de Fin de Año tendrá un toque diferente. Como primer plato se podrá elegir entre un cóctel de cigalas y parisiens de melón o una crema reina con tropezones de pollo, continuará con un rodaballo a la molinera acompañado de patata risolada o solomillo de ternera gallega en salsa de vino Oporto acompañado de verduras tiernas y setas.

Tampoco faltarán las típicas sobremesas de Navidad, que en esta noche especial, como manda la tradición, estarán acompañados por las uvas de la suerte para recibir al año nuevo.

Llevar a cabo esta tarea es posible gracias al trabajo que desarrollan los más de 200 profesionales que trabajan en el servicio de cocina y que sirven diariamente más de 3.000 menús a los pacientes ingresados en el Hospital de A Coruña y a los demás centros sanitarios que forman el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Más de 500 profesionales sanitarios, a los que hay que añadir el resto del personal no sanitario como administrativos, celadores o personal de mantenimiento, harán guardia en los centros que componen el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y velarán cada uno de los días festivos de este Navidad por los pacientes ingresados.