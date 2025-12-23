Salpicón de centollo y rape y entrecot en salsa de tetilla para los pacientes ingresados en el Chuac en Nochebuena
El hospital preparará 2.500 menús especiales
Como todos los años el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña tiene preparados los menús que servirá a los más de 2.000 pacientes ingresados durante las dos noches de estas fiestas de Navidad más señaladas y que este año no podrán acompañar a sus familiares nos sus hogares. La cena de 24 de diciembre, Nochebuena, y la del último día del año.
En la cena de Nochebuena podrán elegir entre salpicón de centollo y rape o crema de langostinos como primer plato; como segundo plato, entre entrecot en salsa de queso tetilla acompañados con guarnición de verduras tiernas o rape en salsa molinera con almejas acompañado de patata al vapor.
Además, la cena terminará con las típicas sobremesas de navidad, como el turrón y los dulces para diabéticos.
La cena de Fin de Año tendrá un toque diferente. Como primer plato se podrá elegir entre un cóctel de cigalas y parisiens de melón o una crema reina con tropezones de pollo, continuará con un rodaballo a la molinera acompañado de patata risolada o solomillo de ternera gallega en salsa de vino Oporto acompañado de verduras tiernas y setas.
Tampoco faltarán las típicas sobremesas de Navidad, que en esta noche especial, como manda la tradición, estarán acompañados por las uvas de la suerte para recibir al año nuevo.
Llevar a cabo esta tarea es posible gracias al trabajo que desarrollan los más de 200 profesionales que trabajan en el servicio de cocina y que sirven diariamente más de 3.000 menús a los pacientes ingresados en el Hospital de A Coruña y a los demás centros sanitarios que forman el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.
Más de 500 profesionales sanitarios, a los que hay que añadir el resto del personal no sanitario como administrativos, celadores o personal de mantenimiento, harán guardia en los centros que componen el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y velarán cada uno de los días festivos de este Navidad por los pacientes ingresados.