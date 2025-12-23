Romeo Santos y Prince Royce actuarán en el puerto de A Coruña en 2026

Prince Royce y Romeo Santos EFE

El muelle de Batería volverá a ser escenario musical el próximo verano. Además de festivales y del concierto ya confirmado de Alejandro Sanz, el puerto latirá en julio con Romeo Santos y Prince Royce.

Los artistas estadounidenses realizarán en 2026 una gira europea bajo el nombre de 'Mejor tarde que nunca'. En A Coruña cantarán el 30 de julio de 2026, en el mencionado muelle de Batería, y las entradas se pondrán a la venta próximamente a través de la plataforma entradas.com.

Ambos artistas salen así de gira tras haber publicado un disco a dúo, que da nombre al tour. 'Better late than ever' se publicó a finales de noviembre y ya suma millones de reproducciones.

Ambos se suman así a la visita ya confirmada al puerto herculino de Alejandro Sanz (el 18 de julio) o a la celebración del Morriña Fest (25 y 26 de julio).