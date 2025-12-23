Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Romeo Santos y Prince Royce actuarán en el puerto de A Coruña en 2026

Las entradas se pondrán a la venta próximamente

Óscar Ulla
Óscar Ulla
23/12/2025 19:34
Prince Royce y Romeo Santos
Prince Royce y Romeo Santos
EFE
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El muelle de Batería volverá a ser escenario musical el próximo verano. Además de festivales y del concierto ya confirmado de Alejandro Sanz, el puerto latirá en julio con Romeo Santos y Prince Royce.

Los artistas estadounidenses realizarán en 2026 una gira europea bajo el nombre de 'Mejor tarde que nunca'. En A Coruña cantarán el 30 de julio de 2026, en el mencionado muelle de Batería, y las entradas se pondrán a la venta próximamente a través de la plataforma entradas.com.

Ambos artistas salen así de gira tras haber publicado un disco a dúo, que da nombre al tour. 'Better late than ever' se publicó a finales de noviembre y ya suma millones de reproducciones.

Ambos se suman así a la visita ya confirmada al puerto herculino de Alejandro Sanz (el 18 de julio) o a la celebración del Morriña Fest (25 y 26 de julio).

Alejandro Sanz en A Coruña

Alejandro Sanz, primer concierto confirmado para el puerto de A Coruña en 2026

Más información
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

El bus momentos después del suceso

Un autobús urbano atropella a un peatón en Monasterio de Caaveiro
Redacción
Atasco en la entrada de Marineda City en la tarde de este 23 de diciembre

Las compras navideñas de última hora provocan atascos en A Coruña
Redacción
Do Campo y el alcalde Quintela con el responsable del Caserío de Tión

Do Campo elogia los cambios realizados en El Caserío de Tión con una ayuda de la Xunta
Lucía Tenreiro
Campamentos deportivos en Carral

Carral facilita la conciliación de más de veinte familias durante las Navidades
Redacción