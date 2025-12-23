Rey dice que no va a contribuir a la "máquina del fango" del PP sobre denuncias de acoso

Inés Rey Javier Alborés

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha dicho que se niega a "contribuir a la máquina del fango" del PP y al ser preguntada por la supuesta tercera denuncia interna en el partido por acoso laboral contra ella, asegura que "no" tiene "constancia".

Las otras dos fueron las presentadas, a través del canal interno del PSOE, por las exconcejalas Eva Martínez Acón y Esther Fontán.

"Si el PP considera que existe algún delito, tiene que ir al juzgado", ha manifestado Rey, que insiste en que no tiene nada más que decir. "No voy a contribuir a la máquina del fango", ha añadido.

La regidora está "muy tranquila" y ha señalado que, "por desgracia, el PP ha convertido el acoso en una forma de hacer política", dedicándose a la "deshumanización y descalificación permanente".

Inés Rey ha asegurado que ella va a "seguir trabajando por los ciudadanos y por la ciudad", sin "insultar a nadie ni entrar en este tema".