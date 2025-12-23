Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Receta | Tortitas de camarones

Redacción
23/12/2025 05:47
Receta de tortita de camarones
Receta de tortita de camarones
Ingredientes 

  • 150 gramos de camarones 
  • 75 gramos de harina de trigo 
  • 75 gramos de harina de garbanzos
  • Una cebolleta 
  • Perejil, sal, aceite y agua 

Elaboración 

Picamos muy bien la cebolla y el perejil y los mezclamos en un cuenco con las harinas. Echamos un poco de sal, al gusto. 

Echamos en la mezcla los camarones para que se impregnen bien. Una vez que esté todo junto, se le incorpora el agua para conseguir una textura sin grumos, pero no quede demasiado líquida, pero tampoco espesa. Hay que ir echando el agua poco a poco. 

Una vez preparada la masa, se pone aceite en una sartén grande y se calienta. Se va cogiendo un poco de masa con una cuchara grande y se coloca en el aceite poquito a poco, sin que quede apelmazada y expandiéndola. Una vez estén doradas por un lado, se hacen por el otro y se sacan del fuego a una bandeja con papel absorbente para que suelten el aceite sobrante. 

Para acompañarlas se puede optar por una salsa como el alioli, que se hace con huevo, ajo, aceite de oliva, zumo de limón y sal. Se pone el huevo en el fondo del vaso de la batidora, se añade el aceite y la sal y se va batiendo con mucha suavidad para que no se corte. Se añade el zumo de limón al gusto y el ajo muy picadito.

