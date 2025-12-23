Receta | Tortitas de camarones

Receta de tortita de camarones

Ingredientes

150 gramos de camarones

75 gramos de harina de trigo

75 gramos de harina de garbanzos

Una cebolleta

Perejil, sal, aceite y agua

Elaboración

Picamos muy bien la cebolla y el perejil y los mezclamos en un cuenco con las harinas. Echamos un poco de sal, al gusto.

Echamos en la mezcla los camarones para que se impregnen bien. Una vez que esté todo junto, se le incorpora el agua para conseguir una textura sin grumos, pero no quede demasiado líquida, pero tampoco espesa. Hay que ir echando el agua poco a poco.

Una vez preparada la masa, se pone aceite en una sartén grande y se calienta. Se va cogiendo un poco de masa con una cuchara grande y se coloca en el aceite poquito a poco, sin que quede apelmazada y expandiéndola. Una vez estén doradas por un lado, se hacen por el otro y se sacan del fuego a una bandeja con papel absorbente para que suelten el aceite sobrante.

Para acompañarlas se puede optar por una salsa como el alioli, que se hace con huevo, ajo, aceite de oliva, zumo de limón y sal. Se pone el huevo en el fondo del vaso de la batidora, se añade el aceite y la sal y se va batiendo con mucha suavidad para que no se corte. Se añade el zumo de limón al gusto y el ajo muy picadito.