A Coruña

¿Qué tiempo hará en A Coruña en Nochebuena y Navidad?

La densa niebla de este martes obligó a desviar el vuelo procedente de Milán a Santiago

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
23/12/2025 11:42
La mañana del 23 de diciembre está marcada en la ciudad por una densa niebla
La mañana del 23 de diciembre está marcada en la ciudad por una densa niebla en A Coruña
Víctor Seoane
Este martes, 23 de diciembre, víspera del día de Nochebuena, está quedando marcado en A Coruña por una densa niebla que incluso ha obligado a realizar un desvío en el aeropuerto. La ruta afectada fue la que sale de Milán con destino a Alvedro, que tuvo que ser desviado a Santiago por la niebla. Con todo, el avión quedaba preparado en Lavacolla para llegar hasta A Coruña una vez se disipase la niebla. 

Tras la lluvia, el frío y la niebla de estos últimos días, los coruñeses se preguntan qué tiempo les espera para estos días de Nochebuena y Navidad. 

Galería

Las imágenes de la niebla matinal en A Coruña en la víspera de Nochebuena

La mañana del 23 de diciembre está marcada en la ciudad por una densa niebla

MeteoGalicia apunta a que este miércoles, 24 de diciembre, los cielos estarán poco nubosos o despejados, con temperaturas mínimas normales en esta época y máximas bastante bajas, con los termómetros entre 12 y 8 grados. 

Para el jueves, 25 de diciembre, día de Navidad, se espera que lleguen chubascos hacia la tarde, con temperaturas aún más bajas, entre los 9 y los 7 grados. Hacia el final de la semana volverá el tiempo seco, con los termómetros en descenso, hacia temperaturas entre 11 y 4 grados el viernes.

