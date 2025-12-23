¿Qué supermercados y comercios abren en A Coruña en Nochebuena y Navidad?

Aunque la mayoría de las compras de Nochebuena y Navidad se han ido adelantando durante las últimas jornadas, siempre hay alguna cosa que falta y queda para última hora. Por eso supermercados y comercios abren también el 24 de diciembre, aunque la gran mayoría lo hacen con horarios especiales, ajustados para que los trabajadores puedan ir a sus casas a disfrutar de la cena de Nochebuena con su familia y amigos.

En A Coruña supermercados como Lidl cerrarán sus puertas a las 19.00 horas, mientras que los establecimientos de la cadena Dia varían según el local del que se trate. Así, los de Los Rosales, calle Cuba, Juan Flórez o Puga Cerdido cerrarán sus puertas a las 18.00, el de la avenida de Arteixo, a las 17.00, el de Monelos permanecerá abierto hasta las 20.00 y el de Monte Alto cerrará a las 15.00.

El supermercado Aldi de la avenida de As Mariñas estará abierto hasta las 18.00, los Mercadona abrirán sus puertas en horario de 09.00 a 19.00 (desde las 10.00, en el caso del situado en Marineda City) y los Gadis cerrarán a las 20.00 horas. En el caso de los establecimientos de Eroski, la mayoría abrirán hasta las 21.45 horas, aunque algunos, como el de Sinforiano López, lo harán hasta las 19.00.

Estos son los autobuses que circularán en A Coruña en Nochebuena y Navidad Más información

Los supermercados Familia cerrarán a las 21.30, excepto casos como el de Ramón Cabanillas, que lo hará a las 19.00.

Tanto el supermercado Carrefour como el de Alcampo, ambos en las orillas de Alfonso Molina, tendrán un horario especial de 09.00 a 19.00 horas, mientras que las tiendas de Froiz cerrarán sus puertas a las 20.00 horas.

En cuanto a los comercios, cadenas como las de Inditex también contarán con horarios especiales, que variarán no solo según la marca, sino también según su ubicación, por lo que lo más recomendable es consultar el horario concreto de la tienda a la que se quiere ir. Como ejemplo, Zara cerrará a las 18.00, Stradivarius y Pull & Bear a las 21.00 y Oysho lo hará a las 21.00 en la plaza de Lugo, pero a las 22.00 en Marineda City, donde Zara Home pondrá fin a la jornada a las 18.00.

Porque centros comerciales como Marineda City tienen establecida la hora de cierre a las 20.00, pero sus tiendas irán echando el candado a lo largo de la tarde.

Hasta las 20.00 también estará abierto el centro comercial Cuatro Caminos y El Corte Inglés de Ramón y Cajal, mientras que Coruña The Style Outlets tendrá un horario de 10.00 a 21.00 horas y la tienda de Ikea solo abrirá de mañana, hasta las 15.00.

¿Y el día de Navidad? El 25 de diciembre casi todas las tiendas y centros comerciales estarán cerrados, pero permanecerán abiertos supermercados como los de la cadena Claudio Express o Eroski Rapid, que tienen un calendario especial de aperturas los 365 días del año.