Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 23 de diciembre?

Tren do Nadal de Sada Concello de Sada

La plaza de María Pita agrupa el programa municipal de Navidad, con el mercadillo como eje. Este estará abierto de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 22.00 horas.

A las 19.30 actuará en los soportales la Agrupación Musical Albeniz, mientras que a las 20.30 será el turno de la Asociación Musical y Cultural Diapassón. Además, a las 20.00 horas el Palacio de la Ópera acogerá el Certamen de Música de Nadal Ciudad de A Coruña, y desde las 20.30 el Ágora contará con el Festival de Nadal ICUS.

Dentro del Palacio Municipal de María Pita estará también el belén municipal, abierto de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Otro de los grandes belenes de A Coruña, el del acuartelamiento de Atocha, abre de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.

El muelle de Batería acoge la pista de hielo de A Coruña, que abre este martes 11.00 a 23.00 horas.

En Marineda City la tarde está destinada a los más pequeños con la representación a las 17.00 horas, en la plaza Emilia Pardo Bazán, de 'Elfos en prácticas'. El centro comercial mantiene su mercadillo de Navidad en la plaza exterior y, en la plaza Emilia Pardo Bazán, el árbol de los deseos de 17.00 a 21.00 horas, donde se podrá dejar un mensaje para donar un euro a la Asociación Meniños. Los que participen entrarán en el sorteo de tarjetas regalo por 25, 50 y 100 euros. Papá Noel volverá a pasarse por el centro comercial entre las 17.00 y las 21.00 horas, cuando estará en la plaza Emilia Pardo Bazán escuchando los deseos de los más pequeños.

El club infantil del centro comercial Los Rosales celebrará un taller de cotillón de Navidad y Fin de Año a partir de las 17.30, la misma hora a la que Papá Noel estará en la planta baja.

El mágico Papá Noel también estará en El Corte Inglés, en concreto de 17.00 a 21.00 horas, cuando ocupará su trono en la tercera planta del centro. Además, el centro ofrece este sábado un cuentacuentos sobre el Apalpador, en el que Carlos Labraña ofrecerá una divertida dramatización con risas, sorpresas y muchos disparates.

En el centro se puede disfrutar del pop up navideño de Zara, que cuenta con una mágica oficina postal en la que varios trenes y cientos de cartas se mueven por raíles y donde también hay cuentacuentos y chocolate con churros.

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt) programa actividades especiales esta Navidad. Este martes, a las 11.15, habrá un taller de curiosidades. Además, a las 12.30 habrá visita guiada familiar para descubrir los tesoros el museo.

Oleiros cuenta con una pista de hielo instalada en Perillo, en la polideportiva de la II República. Su horario este martes es de 11.00 a 23.00 horas. En la plaza Esther Pita de Santa Cruz están las atracciones de Navidad, con camas elásticas, tiovivo y hasta un viaje virtual con Papá Noel. Estará abierta de 11.00 a 22.45. Además, este martes, de 17.00 a 20.00 Oleiros celebra un 'rebumbio de obradoiros' para crear una piruleta de Navidad, una carta a Papá Noel y un reno Rudolph.

El Paseo Fluvial de Arteixo cuenta con su Mercado de Navidad, abierto de 17.00 a 21.00 horas. Además, este martes se celebra la segunda jornada del torneo de ajedrez en la biblioteca central, desde las 16.30 horas. Las actividades navideñas llegan a las bibliotecas de Meicende y central, de 10.00 a 13.00 horas.

En Culleredo, Wintercircus y Winterpark vuelven a mostar su magia en el Paseo Marítimo de O Burgo. Wintercircus tendrá una función este martes a las 18.30 horas.

El Tren do Nadal regresa un año más a Sada con paseos gratuitos por las calles del centro. Tendrá salidas periódicas desde la plaza de San Roque de 11.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.