Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Pesadilla en las cocinas de A Coruña de cara a Nochebuena

La comida para llevar en establecimientos especializados ha aumentado sus ventas un 60 por ciento en los últimos tres años

Guillermo Parga
Guillermo Parga
23/12/2025 20:28
El equipo de 4Caminos Comida Para Llevar tendrá una jornada intensa | p.g.f.
El equipo de 4Caminos Comida Para Llevar tendrá una jornada intensa 
Patricia G. Fraga
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Existe un proceso de emancipación de los fogones, incluso en Nochebuena, que ha repercutido directamente en locales que habitualmente preparan comida para llevar. Estar pegado a la cocina desde las tres de la tarde y convertirse en el chef personal de toda una familia está cada vez más en desuso. Y lo dicen los números: el volumen de pedidos gourmet y caseros, pero pedidos al fin y al cabo, ha crecido un 60 por ciento en los últimos tres años.

Cada vez mas coruñeses escapan de la cocina por Nochebuena: dónde y cómo preparan sus cenas

Más información

En 4Caminos Comida Para Llevar serán 150 los que se despachen a lo largo de la mañana del día 24. Han tenido que decir 'hasta aquí', porque literalmente no podían preparar más. “La gente tardó mucho más en decidirse, pero finalmente hemos subido por encima del 20 por ciento y dicho que no a muchos”. El ticket medio ronda los 100 euros, para unos 600 comensales de media. Además, los platos más demandados son el salpicón de cocochas y rape, la ensaladilla de bogavante, el bacalao, el rape en salsa de marisco y los arroces.

La Mejorana, en Juan Flórez, anuncia sus menús
La Mejorana, en Juan Flórez, anuncia sus menús
Patricia G. Fraga

Por su parte, La Mejorana de Juan Flórez entregará 135 encargos, un 18 por ciento más que el pasado año. Ángel Veiga, responsable del establecimiento, cifra en 40 euros por persona el gasto promedio del menú cerrado, y en más del 50 por ciento el incremento del volumen de trabajo en los últimos años. Afirma, además, que la Navidad es un 18 por ciento de la facturación total del ejercicio anual y, por ende, la época fundamental. Entre los platos preferidos cifra el salpicón de rape, las carrilleras o la paletilla.

Casa Pardo, que no trabajó el día 23, anuncia que no acepta más pedidos de cara a Nochebuena y Navidad
Casa Pardo, que no trabajó el día 23, anuncia que no acepta más pedidos de cara a Nochebuena y Navidad
Patricia G. Fraga

Finalmente, un clásico de A Coruña como Casa Pardo decidió cerrar sus puertas el día 23, debido a la altísima demanda en sus tres establecimientos. De hecho, hace días que no se aceptan más clientes de cara al menú especial de Nochebuena.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Rosa Rodríguez a una letra del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'

La tarde más esperada para Rosa en Pasapalabra: misterio resuelto tras semanas de rumores
Josefa Prado
Don Giorgio será uno de los locales que abran sus puertas

Una noche buena para salir en A Coruña
Guillermo Parga
Homenaje a Antón de Santiago

Antón de Santiago ya cuenta con una placa conmemorativa
Redacción
El bus momentos después del suceso

Un autobús urbano atropella a un peatón en Monasterio de Caaveiro
Redacción