Pesadilla en las cocinas de A Coruña de cara a Nochebuena

El equipo de 4Caminos Comida Para Llevar tendrá una jornada intensa Patricia G. Fraga

Existe un proceso de emancipación de los fogones, incluso en Nochebuena, que ha repercutido directamente en locales que habitualmente preparan comida para llevar. Estar pegado a la cocina desde las tres de la tarde y convertirse en el chef personal de toda una familia está cada vez más en desuso. Y lo dicen los números: el volumen de pedidos gourmet y caseros, pero pedidos al fin y al cabo, ha crecido un 60 por ciento en los últimos tres años.

Cada vez mas coruñeses escapan de la cocina por Nochebuena: dónde y cómo preparan sus cenas Más información

En 4Caminos Comida Para Llevar serán 150 los que se despachen a lo largo de la mañana del día 24. Han tenido que decir 'hasta aquí', porque literalmente no podían preparar más. “La gente tardó mucho más en decidirse, pero finalmente hemos subido por encima del 20 por ciento y dicho que no a muchos”. El ticket medio ronda los 100 euros, para unos 600 comensales de media. Además, los platos más demandados son el salpicón de cocochas y rape, la ensaladilla de bogavante, el bacalao, el rape en salsa de marisco y los arroces.

La Mejorana, en Juan Flórez, anuncia sus menús Patricia G. Fraga

Por su parte, La Mejorana de Juan Flórez entregará 135 encargos, un 18 por ciento más que el pasado año. Ángel Veiga, responsable del establecimiento, cifra en 40 euros por persona el gasto promedio del menú cerrado, y en más del 50 por ciento el incremento del volumen de trabajo en los últimos años. Afirma, además, que la Navidad es un 18 por ciento de la facturación total del ejercicio anual y, por ende, la época fundamental. Entre los platos preferidos cifra el salpicón de rape, las carrilleras o la paletilla.

Casa Pardo, que no trabajó el día 23, anuncia que no acepta más pedidos de cara a Nochebuena y Navidad Patricia G. Fraga

Finalmente, un clásico de A Coruña como Casa Pardo decidió cerrar sus puertas el día 23, debido a la altísima demanda en sus tres establecimientos. De hecho, hace días que no se aceptan más clientes de cara al menú especial de Nochebuena.