Luz verde para la descentralización de Medicina, con A Coruña y Vigo “vixiantes”

Después de que hace más de un mes la Universidad de A Coruña aprobase por unanimidad el acuerdo para la descentralización de Medicina, y la Universidad de Santiago de Compostela, después de negociar con la facultad médica, también diese el visto bueno, hoy le tocó a la Universidad de Vigo hacer lo propio y dar luz verde a un proceso que comenzará el próximo 21 de enero con la primera reunión de la Comisión de Seguimiento entre rectores y conselleiros.

Así, tras una larga reunión de Consello de Goberno extraordinario, la UVigo aprobó por unanimidad de sus miembros la descentralización, aunque se mantendrá “vixiante” a que esta se cumpla en tiempo y forma. También estarán pendientes en la UDC, después de que la pasada semana la USC lograse convencer a una facultad de Medicina que semanas antes veía el nuevo pacto “opaco” y sin haber tenido en cuenta la opinión de profesores y estudiantes.

Tras la firma en Santiago, el rector de la USC, Antonio López –que dejará el cargo el 26 de febrero–, explicó que será en las próximas comisiones de seguimiento cuando se den salida a algunas de las demandas de la Facultad. En este sentido, la UDC recordó en un comunicado que esta reunión de seguimiento “non ten establecidas competencias para aplicar modificacións substanciais do texto do convenio, como poderían ser as porcentaxes de profesorado ou a autonomía das unidades docentes, entre outros aspectos”.

Reivindicación histórica

En su intervención, el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, celebró que, después de “un proceso tan largo”, se haya podido dar luz verde a la descentralización. Un acuerdo muy necesario ya que, en su opinión, “non houbo un gran avance” con respecto al hasta ahora vigente, firmado en 2015.

También incidió en las claves de este nuevo acuerdo, como la creación de unidades docentes descentralizadas, y también la creación de un calendario explícito y rápido, un aspecto “que xerou certa fricción” en la facultad de Medicina, “algo que votaba moi en falta no acordo de 2015”, dijo Reigosa, quien además se mostró convencido de que “vai haber máis estudantes que queiran vir a Vigo dos que podemos admitir”.

De esta forma, el rector también destacó que seguirán trabajando en paralelo por tener una facultad de Medicina propia, al igual que sus homólogos en A Coruña, cumpliendo así con una reivindicación histórica en ambas urbes gallegas.

Cabe recordar que el hecho de que Galicia cuente con una sola titulación de Medicina es una excepción en toda España. En este sentido, la comunidad gallega es la única región que cuenta con más de una universidad pero solo con una facultad médica. En España, un 60% de las urbes con Medicina tienen menos habitantes que A Coruña.