Los presupuestos de 2026 de A Coruña se 'olvidan' del Mundial 2030

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey

El PSOE y el BNG han cerrado este martes los presupuestos de 2026 para la ciudad de A Coruña. Tras meses de negociaciones, esta mañana se dieron a conocer las principales líneas del acuerdo presupuestario, aprobado en Junta de Gobierno local, y que asciende a 375,3 millones de euros, cuatro menos que este 2025. Entre las partidas, ninguna destinada a las reformas necesarias para que el estadio de Riazor y, por tanto, A Coruña, acoja el Mundial de Fútbol 2030.

"Hice un repaso largo y extenso de las principales líneas de actuación de este presupuesto. Tendremos ocasión de ir desmenuzando. Tendremos ocasión de hablar de todo", señaló la alcaldesa, Inés Rey, cuando se le preguntó sobre este hecho.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular en A Coruña, Miguel Lorenzo, recalcó hoy en declaraciones a Onda Cero, tras estudiar "los más de dos mil folios del expediente" que "no se incluye ninguna partida específica para el Mundial 2030".

Acoger este evento deportivo, uno de los de mayor importancia en todo el mundo, implicará para A Coruña la necesidad de remodelar el estadio de Riazor con unas obras que, entre otras cosas, supondrán el aumento del aforo entre 40 y 42.000 espectadores.

Con todo, la lentitud de A Coruña en llevar a cabo los trabajos iniciales para licitar las obras de reforma del estadio municipal han hecho saltar las alarmas en los últimos meses.

Entre otros, levantó la voz el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, quien el pasado octubre lanzó una advertencia al Gobierno de Inés Rey: “Es una cuestión de entendimiento entre la ciudad, que es quien lidera esta candidatura, y el propio club. Ahí yo no puedo actuar porque es una labor propia de las dos instituciones. En este caso, el Concello, que tendrá que explicar qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer y quién va a financiar todo eso. A partir de ahí, la cuenta atrás ya empezó. Por lo tanto, hay que apurarse para que pueda ser una realidad que la ciudad de A Coruña pueda ser sede”, aseguró durante una charla en el Círculo de Empresarios de Galicia.

Al respecto también recordó que Málaga, elegida sede en un principio, se cayó de la carrera mundialista y que tanto Vigo como Valencia reúnen "en estos momentos" las condiciones para que Balaídos y Mestalla puedan convertirse en el sustituto.

Llegaban sus avisos después de que tanto el PP como el BNG, que es el que ha negociado en última instancia el presupuesto acordado con el Ejecutivo local, mostrasen también su preocupación -en forma de moción que llevó el Bloque al Pleno de octubre- por la falta de información del Ayuntamiento sobre el proyecto, un año después de que Riazor fuese confirmado como uno de los estadios del Mundial 2030.

"Tenemos conocimiento de que quieren modificar el proyecto y hay que tener en cuenta una cosa, que el proyecto es un requisito para que el Mundial salga adelante. Si a día de hoy, no tenemos proyecto, no sabemos qué aforo va a tener el estadio, no sabemos quiénes son los inversores. La alcaldesa dijo públicamente en los medios que tenía varios inversores, dígalos, si no pasa nada. Transparencia, que no haya apagón informativo", señalaba entonces el concejal popular Roberto García.

También desde el grupo nacionalista llegaban las dudas ante las "incógnitas sobre o proxecto". "Nin sabemos a fonte de financiamento, nin sabemos os prazos de licitación e execución da reforma, nin sabemos quen vai ser o operador privado, e se o operador privado vai ser seleccionado cun concurso aberto e que se poidan presentar distintas ofertas, nin sabemos que aproveitamento vai ter do estadio o operador privado, etcétera. É que non temos información sobre os elementos básicos do proxecto. Non a temos nós nin a cidadanía, nin a teñen as entidades deportivas da cidade nin a ten o principal usuario do estadio, que é o Deportivo. É o que nos levou a facer a pregunta e o problema é que a resposta nos deixa no mesmo lugar porque non contestaron absolutamente nada", denunciaban entonces los que ahora han cerrado el acuerdo presupuestario con el PSOE.