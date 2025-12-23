Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Los objetos perdidos de A Coruña: de paraguas y ropa a bicicletas, instrumentos musicales y dólares

El Ayuntamiento dona a entidades sociales elementos de valor no reclamados de la Oficina de Objetos Perdidos

Redacción
23/12/2025 10:39
Donación de objetos perdidos de la Policía Local de A Coruña a organizaciones benéficas
Donación de objetos perdidos de la Policía Local de A Coruña a organizaciones benéficas
Andy Perez
El Ayuntamiento de A Coruña se suma un año más la una iniciativa solidaria gestionada a través de la Policía Local. Se trata, explica la concejala de Seguridad Ciudadana e Interior, Montse Paz, de aprovechar los objetos perdidos no reclamados para darles una nueva vida de una forma solidaria. 

Así, los bienes no reclamados por sus propietarios durante un plazo de dos años, se entregarán las asociaciones Cáritas y Fitas do Vento. Esta última destina sus fondos a proyectos educativos y de apoyo a la infancia en Mozambique, un país con altísimos niveles de pobreza. 

Las donaciones de este año incluyen 335 dólares americanos y 470 francos suizos (equivalente a 788 euros), que serán destinados a cubrir dos becas de estudio, y un inventario muy amplio de utensilios de todo tipo que consiste en: 

  • 500 paraguas 
  • 2.300 piezas de ropa 
  • tres sillas de paseo de bebé 
  • Cuatro cajas con juguetes 
  • Dos cajas de material escolar 
  • 450 pares de gafas 
  • Dos cascos 
  • Quince cajas con ropa de diversas edades 
  • Seis instrumentos musicales 
  • Cinco patinetes 
  • Dos bicicletas 
  • Cuatro maletas

Al encuentro para formalizar la donación acudió este martes la concejala Montse Paz acompañada por agentes de la Policía Local y representantes de las dos entidades beneficiarias. 

“Este tipo de iniciativas son en realidad a prueba de que muchas veces resulta posible, poniendo un poco de imaginación, encontrar recursos que tienen un gran valor para determinados colectivos”, apuntó Paz, quien recordó que en los servicios de objetos perdidos se guardan los más diversos objetos, muchos de ellos de valor, y que con estas donaciones además de ayudar a quien lo necesita, se le da una nueva vía a bienes que de otro modo quedarían almacenados o acabarían por ser tratados como residuos.

