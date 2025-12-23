Las compras navideñas de última hora provocan atascos en A Coruña

Atasco en la entrada de Marineda City en la tarde de este 23 de diciembre Carlota Blanco

Las compras navideñas de última hora son algo casi tan tradicional en estas fechas como las luces y los turrones. Por muy previsores que seamos, siempre aparece un último recado o encargo cuando la llegada de la Nochebuena ya es inminente. Precisamente por ello, los centros comerciales acostumbran a ser un auténtico hervidero cada tarde de 23 de diciembre. Y este año no es una excepción.

Durante toda la tarde, las retenciones y colas para acceder a las grandes áreas comerciales han sido notables. Prueba de ello es el atasco que más de uno tuvo que sufrir a las puertas de Marineda City. También se notó más tráfico del habitual en calle como Pérez Ardá o Ramón y Cajal, de acceso a la zona comercial de Cuatro Caminos y El Corte Inglés, por poner un ejemplo.

Además, el hecho de que por momentos la lluvia hiciese acto de presencia tampoco ayudó a que el tráfico fuese excesivamente fluido en una tarde que muchos aprovecharon para cerrar definitivamente las compras navideñas.