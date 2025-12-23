Las compras navideñas de última hora provocan atascos en A Coruña
Las compras navideñas de última hora son algo casi tan tradicional en estas fechas como las luces y los turrones. Por muy previsores que seamos, siempre aparece un último recado o encargo cuando la llegada de la Nochebuena ya es inminente. Precisamente por ello, los centros comerciales acostumbran a ser un auténtico hervidero cada tarde de 23 de diciembre. Y este año no es una excepción.
Durante toda la tarde, las retenciones y colas para acceder a las grandes áreas comerciales han sido notables. Prueba de ello es el atasco que más de uno tuvo que sufrir a las puertas de Marineda City. También se notó más tráfico del habitual en calle como Pérez Ardá o Ramón y Cajal, de acceso a la zona comercial de Cuatro Caminos y El Corte Inglés, por poner un ejemplo.
Además, el hecho de que por momentos la lluvia hiciese acto de presencia tampoco ayudó a que el tráfico fuese excesivamente fluido en una tarde que muchos aprovecharon para cerrar definitivamente las compras navideñas.