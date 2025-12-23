La tarde más esperada para Rosa en Pasapalabra: misterio resuelto tras semanas de rumores

Rosa Rodríguez a una letra del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra' Pasapalabra

Corría el mes de diciembre de 2024 cuando la coruñesa Rosa Rodríguez apareció por primera vez en el concurso de Antena 3 'Pasapalabra'. Desde entonces, nadie ha sido capaz de eliminarla, y sus duelos con Manu Pascual (otro concursante histórico) se han convertido en un clásico durante el último año. Tras meses en la lucha, este 23 de diciembre se emitía el programa más esperado.

Y es que, desde hace varías semanas, Antena 3 ha emitido como 'cebo' una imagen del rosco final, con Rosa habiendo acertado todas las palabras menos una, y a falta de tan solo unos segundos por jugar. En la imagen, la sonrisa de la concursante herculina hacía presagiar un desenlace histórico.

Lo cierto es que Rosa, durante su trayectoria en el programa, ya había pulverizado otros récords, como el de convertirse en la mujer con más participaciones consecutivas. Ahora, la cifra que estaba en juego era ciertamente notable: el bote alcanzaba esta tarde los 2.542.000 euros, una cifra sin precedentes en el concurso que ahora presenta Roberto Leal.

En todo caso, el programa transcurrió con total normalidad en sus diferentes pruebas, pero el rosco final estaba en todo momento en la mente de todos los espectadores que presenciaban el programa desde sus domicilios a través de la pequeña pantalla. Los anuncios de Antena 3 en los días previos, insinuando que esta vez podría haber por fin una ganadora del bote millonario, hicieron que a los seguidores habituales del programa se uniesen también otros menos fieles al concurso.

Por fin llegó el momento del rosco. Rosa fue la primera en jugar. Tenía 142 segundos por delante. Y ya comenzó a lo grande, con once aciertos consecutivos. Era, sin duda, una buena señal. En su segundo turno, seis aciertos más la situaron con 17, a ocho de la gloria. En el tercero, cuatro palabras más hacían que el objetivo se situase a solo cuatro aciertos. Rosa se mostrable implacable ante un Manu más dubitativo.

La herculina siguió acertando y llegó por fin al momento esperado. Le quedaban un par de segundos y solo la palabra correspondiente a la Y. "Me la voy a pensar bien", le dijo a Roberto Leal. Cuando todo apuntaba a un final feliz, Rosa falló, aunque se aseguró la victoria diaria. Su lucha por el bote continúa y la crónica de su victoria todavía está por escribir.