La coruñesa Hydn se suma a La M.O.D.A. como nuevas incorporaciones del Recorda Fest

Hydn, durante una actuación Archivo

El Recorda Fest sigue sumando nombres para su edición de 2026. La coruñesa Hydn y los burgaleses La M.O.D.A. son las últimas incorporaciones al cartel del festival, que el próximo año se celebrará los días 4 y 5 de septiembre en el puerto de A Coruña.

La artista gallega, una de las nuevas voces del pop urbano y reconocida recientemente con un premio Martin Codax, sigue completando así una programación que ya contaba con la presencia de Taburete, Beret, Inazio, Mafalda Cardenal o Juan Magán.

Desde la organización del evento apuntan a que durante las próximas semanas se irán conociendo más artistas y bandas para la nueva edición del Recorda Fest. Mientras tanto, los primeros abonos ya están a la venta a través de la página web del festival.