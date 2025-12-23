Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La coruñesa Hydn se suma a La M.O.D.A. como nuevas incorporaciones del Recorda Fest

Óscar Ulla
Óscar Ulla
23/12/2025 11:52
Hydn, durante una actuación
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El Recorda Fest sigue sumando nombres para su edición de 2026. La coruñesa Hydn y los burgaleses La M.O.D.A. son las últimas incorporaciones al cartel del festival, que el próximo año se celebrará los días 4 y 5 de septiembre en el puerto de A Coruña.

La artista gallega, una de las nuevas voces del pop urbano y reconocida recientemente con un premio Martin Codax, sigue completando así una programación que ya contaba con la presencia de Taburete, Beret, Inazio, Mafalda Cardenal o Juan Magán.

Desde la organización del evento apuntan a que durante las próximas semanas se irán conociendo más artistas y bandas para la nueva edición del Recorda Fest. Mientras tanto, los primeros abonos ya están a la venta a través de la página web del festival.

Hydn | “¿Por qué elegir entre el inglés o el galego si puedo hacer mi música en ambos?

Más información
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

El detenido por el asesinato del Paseo de Ronda

Consternación en Torrelavega por el asesinato de la joven apuñalada por su compañero de piso en A Coruña
EP
La presidenta de Extremadura, María Guardiola, durante el seguimiento de la noche electoral en la sede autonómica del PP

El PP ve la victoria en Extremadura como el inicio de la ola que arrasará con Sánchez
EFE
La alcaldesa, Inés Rey, y el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, en el último pleno

A Coruña aprueba un presupuesto de 375 millones de euros para 2026, un 1,1% menos
Lara Fernández
El ideal gallego

Estos son los autobuses que circularán en A Coruña en Nochebuena y Navidad
Esther Durán