Sábado, 23 de diciembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Alarma en la Fábrica de Tabacos por varios fuegos

A última hora de la noche de ayer, 22 de diciembre de 2000, se detectaron varios conatos de incendio en las instalaciones de la Fábrica de Tabacos, en la plaza de La Palloza. Los extraños fuegos, que se produjeron de manera casi simultánea y en diferentes puntos de la factoría, pudieron ser extinguidos por el personal que todavía se encontraba en el interior de la empresa. Tras el suceso se vivieron algunos momentos de nerviosismo y los trabajadores se negaron a abandonar la fábrica hasta que se aclararan los incidentes.

Por otra parte, la suerte no fue muy generosa con Galicia en la lotería de Navidad de este año 2000. Los gallegos, que se jugaban cerca de 17.000 millones de pesetas en el sorteo más importante del año, vieron cómo los premios caían en otros puntos y en la comunidad autónoma se quedaban apenas 2.000 millones. Los municipios más agraciados fueron A Coruña, Santiago, Caldas y Porto do Son.

Martes, 23 de diciembre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | El Deportivo gana al Cádiz y está en zona de ascenso

Aunque venció con muchas dificultades al Cádiz con un penalti que transformó Rabadeira (1-0), en el peor encuentro de la temporada 1975-76, el Deportivo se ha situado, pasito a pasito, en zona de ascenso a Primera. En estos momentos es segundo, si bien con parca distancia sobre sus seguidores, y mucho tendrán que luchar los blanquiazules para mantener la privilegiada y esperemos que no fugaz situación.

En clave cultural, la agrupación Follas Novas celebró en Pastoriza el pasado domingo, 21 de diciembre de 1975, el Día del Corista. En el transcurso del acto, el presidente de la Diputación, don Lino Rodríguez Madero, impuso la medalla de oro de la asociación a un corista. Por otra parte, don Hipólito de Saa Bravo hablará hoy a las ocho de la tarde sobre ‘La cultura del Románico en Galicia’ en la Sociedad Recreativa, Cultural y Deportiva de Sada. La conferencia está patrocinada por la Delegación Provincial de Información y Turismo.

Sábado, 23 de diciembre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Distribuidas 625 bolsas de Navidad entre los niños

En el vestíbulo del Palacio Municipal se celebró a las once y media de la mañana de ayer, 22 de diciembre de 1950, el tradicional reparto de bolsas de Navidad con que el Ayuntamiento obsequia a los niños de las Escuelas coruñesas.

Además, en la Plaza de Pontevedra chocaron ayer un trolebús y un camión. A consecuencia de la colisión resultaron heridos de carácter leve Raimundo Fandiño Camiñas y Pedro Castro García. También en el capítulo de sucesos, por la Policía de Lugo fue detenido Julio Rivero Cayetano, que hace días robó un automóvil en La Coruña. Con anterioridad había robado otro en Vigo que dejó estacionado en Santiago.

Por otra parte, ha sido promovido al empleo de General de Brigada, el Coronel de Infantería y Gobernador Civil de La Coruña, don Rafael Hierro Martínez.

Miércoles, 23 de diciembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | La cigarrera Flora Barral reparte tres millones

La veleidosa Fortuna que pudo portarse mejor con La Coruña, pudo también haberse mostrado más esquiva. Con una dulce sonrisa envió tres milloncejos largos de talle correspondientes al cuarto premio, que recayó en el número 51862, del sorteo de ayer, 22 de diciembre de 1925. Todo eran fiestas ayer en la populosa y típica Palloza: las cigarreras, los fresqueros, muchas personas humildes exteriorizaban ruidosamente su alegría.

La compradora y distribuidora del billete premiado, Flora Barral, tiene 62 años, es viuda y vive con sus hijos y demás familia en Castiñeiras de Abajo, número 32. Es cigarrera, perteneciendo como operaria al taller de cigarrillos superiores, en unión de otras 375 compañeras que trabajan en la misma sección. Se ha quedado tan solo con dos pesetas. Le corresponden, pues, 3.000 pesetas de los tres millones.