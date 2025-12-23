Estos son los autobuses que circularán en A Coruña en Nochebuena y Navidad

Línea 6 del autobús urbano de A Coruña

La Compañía de Tranvías de A Coruña ha anunciado cuál será el horario especial de los buses urbanos de cara a los días de Nochebuena y Navidad.

Así, este 24 de diciembre el servicio terminará a las 21.00 horas, mientras que el día 25 de diciembre los primeros autobuses empezarán a circular a las 10.00 horas con dos vehículos por línea, excepto en la 6A, que tendrá un único bus.

Por su parte, BiciCoruña, el servicio municipal de alquiler de bicicletas de la ciudad, también ha informado a sus usuarios de que durante las fiestas habrá horarios especiales.

Los servicios de mantenimiento permanecerán cerrados durante todo el día de Navidad, 25 de diciembre, así como el 1 y 6 de enero. Mientras, los días de Nochebuena, 24 de diciembre, y de Fin de Año, así como la víspera de Reyes, 5 de enero, funcionarán solo hasta las 14.00 horas. Por este motivo, desde BiciCoruña instan a los usuarios a consultar la aplicación móvil antes de iniciar un viaje, por si la estación de destino está llena.