Dos amigas enfermeras realizarán un voluntariado con la ONG coruñesa 'Por qué No?' en Guatemala

Puri y Paula, enfermeras voluntarias Cedida

La asociación Por Qué No? lleva más de 8 años colaborando con la Fundación Tribu Kifaru en la protección de animales en peligro de extinción en África.

En un viaje del presidente y vicepresidente de la asociación coruñesa a los proyectos de Zimbabwe de la Fundación, conocieron a Puri y a Paula, enfermeras en hospitales de Málaga. Estas profesionales que llevaban años de viajes compartidos deseaban dar un paso más y realizar un viaje de voluntariado para aunar sus conocimientos con su pasión por conocer nuevas culturas. Lo que las llevó a querer saber más de los proyectos que Por Qué No? desarrolla en las comunidades indígenas de Guatemala. Y ello las cautivó por su trabajo con perspectiva de género y encontrar el lugar idóneo para desarrollar su primer voluntariado conjunto.

Viajaron a A Coruña para ver el otro proyecto que realizan en el local social en Novo Mesoiro y también comenzar a organizar su voluntariado. Allí se hicieron socias de la asociación y compraron artesanía que la organización trae desde Guatemala, la cual es una fuente de ingresos para algunas mujeres vulnerables.

Puri y Paula ya tienen sus billetes, toda la documentación pertinente firmada y están terminando de programar sus itinerarios. Viajan a mediados de Enero y serán acompañadas en todo momento por el presidente.

El proyecto que van a desarrollar se desenvolverá en tres comunidades indígenas que rodean el Lago Atitlán y se centrará en la salud femenina desde áreas tan importantes como la prevención de enfermedades que afectan especialmente a mujeres, salud e higiene femenina, salud reproductiva y autocuidados, entre otros. Aunque van a desarrollar muchos talleres tendrán tiempo para disfrutar de la amabilidad y alegría que caracteriza a estos pueblos.

Este viaje de voluntariado se encuadra en el programa general de la asociación tiene sobre su eje transversal de protección y atención a mujeres e infancia y que espera mejorar visiblemente la calidad de vida de las mujeres.

Las mujeres y la infancia son los colectivos más vulnerables en países donde los índices de violencia y pobreza son muy significativos.