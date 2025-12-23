Consternación en Torrelavega por el asesinato de la joven apuñalada por su compañero de piso en A Coruña

El detenido por el asesinato del Paseo de Ronda Quintana

La joven fallecida en A Coruña tras ser apuñalada el sábado por su compañero de piso era natural de Torrelavega (Cantabria), una localidad consternada por la muerte de su vecina, según han informado fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press.

En relación a estos hechos, el juzgado ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido en A Coruña por su muerte. Está investigado por un delito de homicidio.

De ello ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tras el pase a disposición judicial de este hombre en la tarde de este lunes.

La mujer agredida el sábado con un arma blanca por su compañero de piso en A Coruña falleció en la madrugada del domingo debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, según informa el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).

La víctima permanecía ingresada en el Chuac tras el suceso, que ocurrió el pasado sábado alrededor de las 14.00 horas en el Paseo de Ronda, próximo al estadio de Riazor. La detención se produjo por un supuesto delito de homicidio, aunque en un inicio se calificó de tentativa.

Según fuentes de la investigación, el hombre hirió con un arma blanca a la ahora fallecida. Esta era una compañera del piso que compartían con otras personas, por lo que no se investiga el caso como violencia de género. En el inmueble, además, se declaró un incendio, por el que se inició también una investigación.