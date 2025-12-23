Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Consternación en Torrelavega por el asesinato de la joven apuñalada por su compañero de piso en A Coruña

La víctima era vecina de la localidad cántabra 

23/12/2025 12:59
El detenido por el asesinato del Paseo de Ronda
El detenido por el asesinato del Paseo de Ronda
La joven fallecida en A Coruña tras ser apuñalada el sábado por su compañero de piso era natural de Torrelavega (Cantabria), una localidad consternada por la muerte de su vecina, según han informado fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press.

En relación a estos hechos, el juzgado ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido en A Coruña por su muerte. Está investigado por un delito de homicidio.

Momento en el que el sospechoso abandona el lugar de los hechos tras la reconstrucción

Ingresa en prisión comunicada y sin fianza el joven detenido por degollar a su compañera de piso

De ello ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tras el pase a disposición judicial de este hombre en la tarde de este lunes.

La mujer agredida el sábado con un arma blanca por su compañero de piso en A Coruña falleció en la madrugada del domingo debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, según informa el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).

El detenido por el homicidio del Paseo de Ronda sale del edificio tras la reconstrucción de los hechos

El detenido por el crimen de Paseo de Ronda vuelve a la vivienda para hacer una reconstrucción de los hechos

La víctima permanecía ingresada en el Chuac tras el suceso, que ocurrió el pasado sábado alrededor de las 14.00 horas en el Paseo de Ronda, próximo al estadio de Riazor. La detención se produjo por un supuesto delito de homicidio, aunque en un inicio se calificó de tentativa.

Incendio Paseo de Ronda

Fallece la mujer apuñalada por su compañero de piso en paseo de Ronda

Según fuentes de la investigación, el hombre hirió con un arma blanca a la ahora fallecida. Esta era una compañera del piso que compartían con otras personas, por lo que no se investiga el caso como violencia de género. En el inmueble, además, se declaró un incendio, por el que se inició también una investigación.

