Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Coca-Cola se une a Cocina Económica de A Coruña para repartir 500 comidas

Redacción
23/12/2025 22:10
Comidas solidarias Coca-Cola
De la mano de un gran equipo de voluntarios aportan cercanía e ilusión
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

En estas fiestas, Coca-Cola refuerza en A Coruña su compromiso con las comunidades en las que opera, y lo hace intensificando su colaboración con el tercer sector y apoyando iniciativas destinadas a mejorar la vida de las personas. Para ello, dentro de su iniciativa ‘Refresca tu espíritu navideño’, se ha unido en Galicia a la organización Cocina Económica de A Coruña para elaborar y repartir 500 comidas y lotes de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad social y económica.

“La Navidad es un momento para compartir y tender la mano. Con esta iniciativa, en Coca-Cola sumamos esfuerzos junto a ONG y entidades sociales cuya labor es esencial durante todo el año y cobra aún más sentido en estas fechas. Queremos aportar, de la mano de un gran equipo de voluntarios, cercanía e ilusión a quienes atraviesan situaciones complejas. Esta acción refleja nuestro compromiso continuo de contribuir de forma positiva al bienestar de las comunidades locales y los entornos en los que estamos presentes”, afirma Esther Morillas, vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

Coca-Cola como La Cocina Económica comparten año de nacimiento en 1886
Coca-Cola como La Cocina Económica comparten año de nacimiento en 1886

Por su parte, Oscar Castro , de La Cocina Económica, apuntó que “Gracias a Coca-Cola el día de hoy puede ser un día festivo para nuestros usuarios que reciben con cariño la colaboración, que viene siendo habitual en los últimos años. Además nos comenta que tanto Coca-Cola como La Cocina Económica comparten año de nacimiento en 1886”.

Una Navidad solidaria que recorrerá todo el país

Además de en A Coruña, estas comidas se reparten también en Valencia, Alicante, Barcelona, Lleida, Mallorca, Menorca, Ibiza, Oviedo, Santander, Bilbao, Madrid, Toledo, Valladolid, Salamanca, Ávila, Granada, Sevilla y Tenerife.

Para llevar a cabo las entregas y elaboración de las comidas, se cuenta con la colaboración de casi 50 asociaciones, ONG y bancos de alimentos, ayuntamientos, y establecimientos y escuelas de hostelería. En total está previsto el reparto de más de 10.000 comidas.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Rosa Rodríguez a una letra del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'

La tarde más esperada para Rosa en Pasapalabra: misterio resuelto tras semanas de rumores
Josefa Prado
El equipo de 4Caminos Comida Para Llevar tendrá una jornada intensa | p.g.f.

Pesadilla en las cocinas de A Coruña de cara a Nochebuena
Guillermo Parga
Don Giorgio será uno de los locales que abran sus puertas

Una noche buena para salir en A Coruña
Guillermo Parga
Homenaje a Antón de Santiago

Antón de Santiago ya cuenta con una placa conmemorativa
Redacción