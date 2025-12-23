Coca-Cola se une a Cocina Económica de A Coruña para repartir 500 comidas

De la mano de un gran equipo de voluntarios aportan cercanía e ilusión

En estas fiestas, Coca-Cola refuerza en A Coruña su compromiso con las comunidades en las que opera, y lo hace intensificando su colaboración con el tercer sector y apoyando iniciativas destinadas a mejorar la vida de las personas. Para ello, dentro de su iniciativa ‘Refresca tu espíritu navideño’, se ha unido en Galicia a la organización Cocina Económica de A Coruña para elaborar y repartir 500 comidas y lotes de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad social y económica.

“La Navidad es un momento para compartir y tender la mano. Con esta iniciativa, en Coca-Cola sumamos esfuerzos junto a ONG y entidades sociales cuya labor es esencial durante todo el año y cobra aún más sentido en estas fechas. Queremos aportar, de la mano de un gran equipo de voluntarios, cercanía e ilusión a quienes atraviesan situaciones complejas. Esta acción refleja nuestro compromiso continuo de contribuir de forma positiva al bienestar de las comunidades locales y los entornos en los que estamos presentes”, afirma Esther Morillas, vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

Coca-Cola como La Cocina Económica comparten año de nacimiento en 1886

Por su parte, Oscar Castro , de La Cocina Económica, apuntó que “Gracias a Coca-Cola el día de hoy puede ser un día festivo para nuestros usuarios que reciben con cariño la colaboración, que viene siendo habitual en los últimos años. Además nos comenta que tanto Coca-Cola como La Cocina Económica comparten año de nacimiento en 1886”.

Una Navidad solidaria que recorrerá todo el país

Además de en A Coruña, estas comidas se reparten también en Valencia, Alicante, Barcelona, Lleida, Mallorca, Menorca, Ibiza, Oviedo, Santander, Bilbao, Madrid, Toledo, Valladolid, Salamanca, Ávila, Granada, Sevilla y Tenerife.

Para llevar a cabo las entregas y elaboración de las comidas, se cuenta con la colaboración de casi 50 asociaciones, ONG y bancos de alimentos, ayuntamientos, y establecimientos y escuelas de hostelería. En total está previsto el reparto de más de 10.000 comidas.