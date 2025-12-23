Mi cuenta

A Coruña

Así será el nuevo Puerta del Sol de A Coruña

La propiedad entrante, una familia dominicana, confía en convencer a la cocinera de las últimas tres décadas

Guillermo Parga
Guillermo Parga
23/12/2025 18:13
Nercy, Yoel Mejía y Merlin de la Rosa, la nueva propiedad del Puerta del Sol
Nercy, Yoel Mejía y Merlin de la Rosa, la nueva propiedad del Puerta del Sol
Quintana
Desde Winston Churchill a Spiderman, pasando por la alegoría de la espada de Damocles, la sentencia de que “un gran poder conlleva una gran responsabilidad” ha sido una constante a través de los tiempos. Y algo parecido debe de haber interiorizado la nueva propiedad del Puerta del Sol, el establecimiento de la calle Sol que durante más de tres décadas convirtieron en un referente del picoteo coruñés tanto Pepe Rodríguez como su cuñada, la cocinera Mercedes Gómez.

Pepe Rodríguez, dueño del Puerta del Sol, esta tarde, en su último servicio

El último servicio de un bar de toda la vida de A Coruña: el Puerta del Sol se despide

Ella está llamada a ser, según confiesan los nuevos dueños, la piedra angular del proyecto y la que asegure una transición en la que no se note el cambio: “Nos van a dar todas las recetas, nos van a asesorar y vamos a hablar con la cocinera de antes para hacerle una oferta; tenemos pensado que se quede con nosotros”, asegura Yoel Mejía, encargado de continuar la historia del Puerta del Sol.

Así será

El nuevo ciclo comenzará, si todo va como debe, el próximo 7 de enero. Al otro lado de la barra estarán esta vez los dominicanos Yoel Mejía, Merlin de la Rosa (su esposa) y Nercy (su suegra). Se han grabado a fuego eso de que lo que funciona no se debe tocar. “Seguiremos con el mismo concepto de toda la vida y Pepe estará dándonos consejos. Todos cometemos errores, pero durante los primeros días me va a presentar a todos los clientes de toda la vida para que sepan que seguiremos con el mismo concepto”, indica el también propietario de La Parada, en la ronda de Outeiro.

Pepe Rodríguez y Mercedes Gómez, con una de sus empleadas, Alejandra Guillermo

Adiós a uno de los locales de tapas más famosos del centro de A Coruña

Allí comenzó una aventura empresarial, hace tres años, que se encontró con una gran oportunidad de crecimiento. “Un amigo en común me informó de la jubilación de Pepe, vine a comer y me gustó el sitio; yo andaba buscando un local, porque en el mío tengo un pequeño problema”, explica Mejía.

Respecto a lo que puede aportar para mejorar el proyecto, el nuevo propietario anuncia: “Trataremos de mejorar el servicio aún más”. 

