Antón de Santiago ya cuenta con una placa conmemorativa
El Ayuntamiento de A Coruña celebró un acto de homenaje al barítono, maestro y divulgador Antón de Santiago, con descubrimiento de una plaza conmemorativa en la zona ajardinada de la avenida Barrié de la Maza, junto a la Casa del Sol, un espacio simbólico desde el que ahora también se guarda memoria de su trayectoria y pegada cultural en la ciudad.
El homenaje, presidido por la alcaldesa Inés Rey, contó con la presencia de su familia (las hijas Mar y María José (Teté), los nietos Airela, Antón y Xune y su mujer, Fina), así como representantes del instituto José Cornide, el Conservatorio Superior de Música, agrupaciones musicales y comparsas de Carnaval.
El acto dio comienzo con la interpretación de ‘Os teus ollos’, a cargo de la Coral Polifónica El Eco. En su intervención, la regidora recordó la figura de Antón de Santiago como “una de las voces más queridas y completas de la cultura gallega, de llevar la música, el teatro y la retranca coruñesa a todos los espacios de la ciudad, con entrega y autenticidad”. Destacó también “la vocación pedagógica, su trabajo incansable en el Conservatorio y su capacidad para hacer convivir la ópera con la fiesta, la memoria con el humor y a Galicia con la emoción”. Luego tocó descubrir la placa