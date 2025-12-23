Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Antón de Santiago ya cuenta con una placa conmemorativa

Redacción
23/12/2025 20:08
Homenaje a Antón de Santiago
Homenaje a Antón de Santiago
Quintana
El Ayuntamiento de A Coruña celebró un acto de homenaje al barítono, maestro y divulgador Antón de Santiago, con descubrimiento de una plaza conmemorativa en la zona ajardinada de la avenida Barrié de la Maza, junto a la Casa del Sol, un espacio simbólico desde el que ahora también se guarda memoria de su trayectoria y pegada cultural en la ciudad.

Galería

Homenaje al barítono Antón de Santiago

Antón de Santiago Ver más imágenes

El homenaje, presidido por la alcaldesa Inés Rey, contó con la presencia de su familia (las hijas Mar y María José (Teté), los nietos Airela, Antón y Xune y su mujer, Fina), así como representantes del instituto José Cornide, el Conservatorio Superior de Música, agrupaciones musicales y comparsas de Carnaval.

El acto dio comienzo con la interpretación de ‘Os teus ollos’, a cargo de la Coral Polifónica El Eco. En su intervención, la regidora recordó la figura de Antón de Santiago como “una de las voces más queridas y completas de la cultura gallega, de llevar la música, el teatro y la retranca coruñesa a todos los espacios de la ciudad, con entrega y autenticidad”. Destacó también “la vocación pedagógica, su trabajo incansable en el Conservatorio y su capacidad para hacer convivir la ópera con la fiesta, la memoria con el humor y a Galicia con la emoción”. Luego tocó descubrir la placa

