Angulas a 1.600 euros y percebes a 400: los coruñeses ultiman la cena de Nochebuena a precios "carísimos"

Marisco en un puesto de la plaza de Lugo Quintana

Los mercados coruñeses viven este martes la tradicional escena navideña. Preguntas, reservas, fotografías, pero, sobre todo, mucha compra. Todo ello, mientras el precio del marisco concluye su particular escalada, que este miércoles llegará al pico más alto. Mientras unos optan por tener una cena de Nochebuena rica pero económica, otros no miran el bolsillo a la hora de pagar por manjares no aptos para los más ahorradores: el kilo de angulas alcanzó este miércoles los 1.600 euros en la plaza de Lugo.

El percebe, otro de los mariscos que más ha subido en las últimas horas, oscila entre los 190 y 400 euros. "La primera parada del percebe más gordo en la lonja fue a 370 euros más impuestos", señalan desde Pescadería Nortemar. La almeja babosa, por su parte, llegó a alcanzar los 70 euros en los puestos, "una locura", añade. Por lo que la alternativa es la almeja rubia, a 50 euros. Este miércoles será el "día fuerte", pero esta mañana "la gente no viene preguntando, viene comprando".

El pescado que más subió de precio es el besugo, cuyo kilo costaba este martes unos 85 euros de media. No obstante, celebraba un placero, "hoy es un día de ambiente muy bonito", aunque "no hubo mucho pescado en la lonja". Muchos clientes ya sabían que la espera hasta última hora para comprar el menú de Nochebuena provocaría un mayor desembolso, pero no dudaron a la hora de asegurar que "está todo carísimo".

El mercado de Elviña también vivió una intensa jornada prenavideña. Los múltiples puestos lidiaron a lo largo de la mañana con colas de clientes que acudían dispuestos a hacerse con sus comidas. En las pescaderías la auténtica triunfadora fue la lubina, el producto más vendido en puestos como Pescadería Sonia (32 euros el kilo) o el de Tamara Amor (25).

En cuanto al marisco, este año ha destacado por el inflado precio de productos como la almeja babosa, que en Pescadería Sonia llegó a venderse a 70 euros el kilo, casi como el bogavante. Aunque eso no impidió que fuese el marisco más vendido: "Hoy hubo muchísima gente, no paramos en toda la mañana". Una opción más económica, en su puesto, fue el camarón, que se vendió a 40 euros el kilo. También fue la venta estrella en el puesto de Tamara Amor, que lo despachó por 35 euros el kilo, aunque la tendera destaca que tuvo un duro competidor, la centolla, que vendió a 20 euros. "La gente vino con muchísima energía, el ambiente estuvo muy animado", aseguraba la comerciante, que como en la mayoría de los puestos de marisco y pescado había prácticamente agotado existencias alrededor de las 13.00 horas.