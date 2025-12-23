Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Andrés Suárez disfruta de la gastronomía coruñesa antes de su concierto solidario en A Coruña

La cita tendrá lugar este martes, 23 de diciembre, en la Sede Afundación

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
23/12/2025 15:30
Andrés Suárez en uno de sus conciertos
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Este martes la sede de Afundación, en el Cantón Grande, tiene preparada una velada de lo más especial. La Asociación Párkinson Galicia-Coruña ofrece un concierto solidario impulsado por Susana Amaro, miembro de la Junta Directiva, en honor a su madre. 

Uno de los artistas principales es el ferrolano Andrés Suárez, al que se le vio este mediodía comiendo en la Taberna da Galera, reponiendo fuerzas para la labor solidaria de esta tarde. Estará acompañado por intérpretes del colegio Obradoiro y músicos de la OSG. La gala estará presentada por la periodista Raquel Rosa.

El programa estará lleno de música de grandes compositores como Tchaikovsky, Bartók o Goltermann, además de las canciones del propio Andrés.

El concierto comenzará a las 19.00 horas y las entradas están a la venta en Ataquilla.com y pueden conseguirse por 10 euros. Esta entrada contribuye a ayudar a la Asociación en su labor, que lleva realizando desde 1996, par mejorar la calidad de vida de las personas con párkinson.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Inés Rey

Los presupuestos de 2026 de A Coruña se 'olvidan' del Mundial 2030
Noela Rey Méndez
Un pleno en Cambre

Pleno bronco en Cambre antes de Navidad: “Usted no es la ley, señora alcaldesa”
Noelia Díaz
Marisco en un puesto de la plaza de Lugo

Angulas a 1.600 euros y percebes a 400: los coruñeses ultiman la cena de Nochebuena a precios "carísimos"
Jorge Riveiro
El ideal gallego

¿Qué supermercados y comercios abren en A Coruña en Nochebuena y Navidad?
Noela Rey Méndez