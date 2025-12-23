Andrés Suárez disfruta de la gastronomía coruñesa antes de su concierto solidario en A Coruña

Andrés Suárez en uno de sus conciertos Archivo

Este martes la sede de Afundación, en el Cantón Grande, tiene preparada una velada de lo más especial. La Asociación Párkinson Galicia-Coruña ofrece un concierto solidario impulsado por Susana Amaro, miembro de la Junta Directiva, en honor a su madre.

Uno de los artistas principales es el ferrolano Andrés Suárez, al que se le vio este mediodía comiendo en la Taberna da Galera, reponiendo fuerzas para la labor solidaria de esta tarde. Estará acompañado por intérpretes del colegio Obradoiro y músicos de la OSG. La gala estará presentada por la periodista Raquel Rosa.

El programa estará lleno de música de grandes compositores como Tchaikovsky, Bartók o Goltermann, además de las canciones del propio Andrés.

El concierto comenzará a las 19.00 horas y las entradas están a la venta en Ataquilla.com y pueden conseguirse por 10 euros. Esta entrada contribuye a ayudar a la Asociación en su labor, que lleva realizando desde 1996, par mejorar la calidad de vida de las personas con párkinson.