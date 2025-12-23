A Coruña aprueba un presupuesto de 375 millones de euros para 2026, un 1,1% menos

La alcaldesa, Inés Rey, y el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, durante un pleno Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento de A Coruña dio luz verde este martes, de forma inicial, al proyecto del presupuesto para 2026. Lo hizo en junta de Gobierno local, tras meses de negociaciones entre PSOE y BNG.

Las cuentas pactadas, que tendrán que ser aprobadas en pleno antes de que acabe el año, suman 375 millones de euros, un 1,1% menos que las de 2025.

El presupuesto incluye cuatro ejes principales: economía y mejora de los servicios públicos, políticas de bienestar social y vivienda, accesibilidad y barrios.

Entre las principales inversiones figuran el plan director de la Ciudad de las TIC, el convenio con la Xunta para la ampliación del Chuac, la rehabilitación del mercado de Santa Lucía o el plan de humanización y regeneración urbana de Os Mallos, entre otras.