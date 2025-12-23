Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña aprueba un presupuesto de 375 millones de euros para 2026, un 1,1% menos

PSOE y BNG pactan las cuentas, que se llevarán a pleno en los próximos días

Lara Fernández
Lara Fernández
23/12/2025 12:25
La alcaldesa, Inés Rey, y el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, en el último pleno
La alcaldesa, Inés Rey, y el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, durante un pleno
Patricia G. Fraga
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El Ayuntamiento de A Coruña dio luz verde este martes, de forma inicial, al proyecto del presupuesto para 2026. Lo hizo en junta de Gobierno local, tras meses de negociaciones entre PSOE y BNG. 

Las cuentas pactadas, que tendrán que ser aprobadas en pleno antes de que acabe el año, suman 375 millones de euros, un 1,1% menos que las de 2025. 

COmienzo de las negociaciones, el 29 de septiembre

El BNG de A Coruña destaca el avance en los presupuestos: el pleno volverá a tener el control de los ajustes

Más información

El presupuesto incluye cuatro ejes principales: economía y mejora de los servicios públicos, políticas de bienestar social y vivienda, accesibilidad y barrios. 

Entre las principales inversiones figuran el plan director de la Ciudad de las TIC, el convenio con la Xunta para la ampliación del Chuac, la rehabilitación del mercado de Santa Lucía o el plan de humanización y regeneración urbana de Os Mallos, entre otras.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

El detenido por el asesinato del Paseo de Ronda

Consternación en Torrelavega por el asesinato de la joven apuñalada por su compañero de piso en A Coruña
EP
La presidenta de Extremadura, María Guardiola, durante el seguimiento de la noche electoral en la sede autonómica del PP

El PP ve la victoria en Extremadura como el inicio de la ola que arrasará con Sánchez
EFE
El ideal gallego

Estos son los autobuses que circularán en A Coruña en Nochebuena y Navidad
Esther Durán
El ideal gallego

La coruñesa Hydn se suma a La M.O.D.A. como nuevas incorporaciones del Recorda Fest
Óscar Ulla