A Coruña

Una histórica tasca de A Coruña reparte 84.000 euros en la Lotería de Navidad

Aunque fue solamente una aproximación al Gordo, la legión de fieles y el alto índice de ventas regaron la catedral de las cuncas de vino

Guillermo Parga
Guillermo Parga
22/12/2025 11:27
Si hay un punto de A Coruña que invita a brindar ese es A Cunquiña, una de las tascas de toda la vida que sobreviven al paso del tiempo y la gentrificación. Y parece que parte de esa explicación tiene que ver con la suerte que le acompaña. El local de la plaza del Humor repartió un buen pellizco del 42432. Si se mira la lista de grandes premios no aparece, pero se parece tanto al Gordo que la correspondencia de las últimas tres cifras ‘bendice’ con 120 euros cada décimo. Y eso, unido a los 14.000 que despachó A Cunquiña eleva la previsión a 84.000 euros de riego entre la fiel clientela. “Con los 20 euros restantes cogeremos la de Reyes (en referencia al sorteo del 6 enero) y el resto será para una cenita”, afirma Rosa Ferreiro, la propietaria. 

Lo cierto es que detrás del 42432 hay toda una historia vinculada a la hostelería coruñesa, y también a la suerte. Se trata del número que se jugaba en el bar Fuentes, antigua casa de la actual propiedad de A Cunquiña, y que desde 2017 también es la apuesta por la fortuna en la plaza del Humor. Curiosamente, hace ocho años también hubo un acercamiento al Primer Premio, que dejó un reparto semejante. “Cuando mi socia y yo cogimos el bar de mi madre, A Cunquiña, elegimos ese número”, indica Ferreiro. 

Sorteo de la Lotería de Navidad

En Directo | Sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Más información

A Cunquiña ha sido siempre uno de los epicentros de la Navidad coruñesa, un punto de reunión para las previas de Nochebuena que, esta vez, adelantará un poco más la fiesta. Además, este año ya sorprendió a todos sus fieles con bolas de Navidad en su honor como parte de la decoración especial.

