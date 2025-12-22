Un comercio de A Coruña regresa por Navidad al más puro estilo cubano

Los nuevos inquilinos de Carnicerías Daniel, Wendy López y Rafael Álvarez, posan delante del negocio Javier Alborés

Hace más de tres décadas desde que Daniel Rodríguez, todo un carnicero reputado en las galerías comerciales de Os Castros, decidió aprovechar su trayectoria de más de veinte años en el sector y montar su primer puesto a pie de calle. Aquel establecimiento, bautizado como Carnicerías Daniel, llamó rápidamente la atención de los vecinos de Os Castros y O Castrillón por el trato cercano y, sobre todo, por la calidad del producto.

El negocio ni siquiera dejó de funcionar cuando Daniel Rodríguez tuvo que delegar por problemas de salud en su sobrino Francisco, y, más tarde, en Mar y Alejandro, quienes regentaron el establecimiento hasta el pasado mes de marzo, cuando por primera vez en más de treinta años, se cerraba la persiana de la carnicería sin saber cuándo iba a volver a abrirse de nuevo.

La apertura de los nuevos negocios en condiciones cada vez más precarias influye en la calidad de los letreros de A Coruña Más información

Nueve meses después, cuando ya los vecinos asumían el cierre definitivo del histórico establecimiento coruñés, aparecieron en acción Wendy López y su pareja, Rafael Álvarez, dos jóvenes que, en plena decadencia del comercio de barrio, decidieron volver a subir por Navidad la persiana de la carnicería del barrio de Os Castros con un toque al más puro estilo cubano.

Jóvenes emprendedores

“Yo nací en Cuba, en la provincia de Villa Clara. Mi padre emigró aquí hace veinte años y yo venía a visitarle cuando podía y estaba de vacaciones. Sabía que cuando fuese un poco más mayor, haría lo mismo que él. Lo hice cuando cumplí los 16. A los seis meses, conocí a mi pareja (Rafael Álvarez) y, después de trabajar como repartidora, montamos el primer negocio, en Arteixo”, explica Wendy López, quien con apenas 25 años –y solo nueve en A Coruña–, puede decir que ya tiene dos comercios a su cargo.

El primero, regentado por la pareja desde hace menos de un lustro, lleva el nombre de Joymar, “una pequeña tienda de barrio” localizada en la urbanización Sol y Mar, en la parroquia arteixana de Oseiro: “Nosotros decidimos aprovechar la oportunidad porque era la única tienda que hay en la zona. Nosotros ofrecemos pan, fruta, carne..., básicamente lo que tenemos es un poco de todo”, apunta López.

“Había muchas ganas de su vuelta. Es una esquina muy visible y con mucho movimiento” Daniel Rodríguez, hijo mayor del fundador de Carnicerías Daniel

Precisamente en Oseiro aprendieron todos los conocimientos necesarios en el tratado y la manipulación de la carne, un aspecto clave para animarse a abrir un segundo comercio, esta vez en A Coruña. “Nos parecía una muy buena opción. Sabíamos que era un establecimiento muy famoso en la zona y que, por ubicación, nos podía encajar con lo que queríamos”, incide.

El café de especialidad de A Coruña, a un paso de estar entre los 100 mejores del mundo Más información

Los hijos de Daniel Rodríguez, todavía propietarios del comercio, no las tenían todas consigo en que, después del cierre en marzo, el bajo se siguiera utilizando para la venta de carne. Más aún en un panorama en el que la competencia de las grandes superficies merma cada vez más al negocio autóctono de barrio.

“Nosotros estábamos abiertos a todo tipo de propuestas, aunque lo lógico, al estar montado como carnicería, era que esto se mantuviese. Siempre te entran dudas de que así acabe siendo, sobre todo tal y como están las cosas en este gremio”, comenta Daniel Rodríguez, el hijo mayor del fundador con el mismo nombre y socio en propiedad del negocio, quien también celebra que dos jóvenes como ellos afronten este reto “con optimismo e ilusión”.

La alegría es incluso triple si se tiene también en cuenta que era una de las grandes demandas de los vecinos de la zona: “La gente del barrio tenía muchas ganas de su vuelta, tanto por la ausencia de negocios de este estilo cerca, como por su fama. Esta esquina es bastante visible, tenía mucho movimiento”, sentencia Rodríguez.