Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Se olvidan un coche en marcha y con las luces puestas en un barrio de A Coruña

El vehículo permaneció al menos una hora en plena zona de la calle Barcelona

Guillermo Parga
Guillermo Parga
22/12/2025 23:56
Vehículo aparcado con las luces encendidas
Vehículo aparcado con las luces encendidas
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif

A muchos en la zona de la calle Barcelona les tocó la Lotería, aunque fuera de formas muy diferentes. Y es que el riego de 10 millones de euros solucionó muchos problemas en una zona especialmente obrera, pero a algún residente o conocido del entorno ese reguero de fortuna le evitó un buen disgusto. Al filo de las 22.00 horas, un Renault Megane estacionó en la calle Obsevatorio, a la altura del número 3, y el propietario se dejó el motor en marcha y las luces puestas. “Si no lo veo no lo creo, es rarísimo que, en esta zona y tal y como están las cosas, aún siga ahí”, expresó una conocida hostelera del entorno tras una hora con el coche en la misma situación. 

Coche

Finalmente, un vecino decidió llamar a la Policía Local para advertir de una situación en la que parece que lo que iba a ser una parada técnica acabó por convertirse en una ‘liada’ inesperada.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Trabajadores de la Fábrica de Tabacos abandonan la factoría hace 25 años

Hace 25 años | Alarma en la Fábrica de Tabacos por varios fuegos
Eugenio Cobas
Bernardo García de Paz, dueño de La Leonesa

El Gordo también 'tocó' en A Coruña
Guillermo Parga
Momento en el que el sospechoso abandona el lugar de los hechos tras la reconstrucción

Ingresa en prisión comunicada y sin fianza el joven detenido por degollar a su compañera de piso
Abel Peña
El editor Xulio Valcárcel y Rogelio Groba, en la presentación del libro

Las luces y las sombras de Rogelio Groba y el peso de su obra en la historia de Galicia
Óscar Ulla