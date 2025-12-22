Se olvidan un coche en marcha y con las luces puestas en un barrio de A Coruña

Vehículo aparcado con las luces encendidas

A muchos en la zona de la calle Barcelona les tocó la Lotería, aunque fuera de formas muy diferentes. Y es que el riego de 10 millones de euros solucionó muchos problemas en una zona especialmente obrera, pero a algún residente o conocido del entorno ese reguero de fortuna le evitó un buen disgusto. Al filo de las 22.00 horas, un Renault Megane estacionó en la calle Obsevatorio, a la altura del número 3, y el propietario se dejó el motor en marcha y las luces puestas. “Si no lo veo no lo creo, es rarísimo que, en esta zona y tal y como están las cosas, aún siga ahí”, expresó una conocida hostelera del entorno tras una hora con el coche en la misma situación.

Finalmente, un vecino decidió llamar a la Policía Local para advertir de una situación en la que parece que lo que iba a ser una parada técnica acabó por convertirse en una ‘liada’ inesperada.