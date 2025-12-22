Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Rodrigo Cuevas traerá 'La belleza' al Coliseum en 2026

El músico asturiano dispondrá su nueva propuesta escénica en A Coruña en el mes de abril

Óscar Ulla
Óscar Ulla
22/12/2025 11:33
Rodrigo Cuevas, durante una actuación en Santa Margarita
Rodrigo Cuevas, durante una actuación en Santa Margarita
Carlota Blanco
Rodrigo Cuevas anunciaba recientemente una nueva gira, bajo el nombre de 'La Belleza', para el próximo año 2026. En ese anuncio figuraba A Coruña, aunque no el recinto, que hoy se ha dado a conocer: el Coliseum.

De este modo, el músico asturiano dispondrá su nueva propuesta escénica en el multiusos herculino. Lo hará el 30 de abril de 2026, sumándose así a un calendario musical del recinto de Alfonso Molina que ya supera la veintena de conciertos.

La venta de entradas comenzará este martes, 23 de diciembre, a las 11.00 horas. Se podrán adquirir en la taquilla de la plaza de Ourense, en la plataforma web de Ataquilla y en la página web de Rodrigo Cuevas.

Cuevas convertirá en abril el Coliseum en un 'llagar', el lugar tradicional donde se hace la sidra. Parte del público estará sentado en mesas, formará parte así del espectáculo y convivirá con el cantante, que interactuará con esta parte del público. Las entradas para estas mesas, además, contarán con una degustación de sidra y otros productos asturianos. Estas localidades exclusivas sólo se podrán adquirir en la página web del artista.

Amaral, en su última visita a la ciudad

La veintena de conciertos en A Coruña que llenarán la agenda del Coliseum en 2026

