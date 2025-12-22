Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 22 de diciembre?

Mercado de Nadal de Arteixo El Ideal Gallego

Este lunes 22 de diciembre es el día de la Lotería por excelencia y A Coruña se prepara para una intensa jornada navideña con una amplia programación cultural, musical y de ocio pensada para disfrutar en familia y en todos los rincones de la ciudad.

El Mercado de Nadal abrirá sus puertas en la plaza de María Pita en horario de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 22.00 horas, ofreciendo artesanía, gastronomía y un ambiente festivo único. Por la tarde-noche, los soportales de la plaza se llenarán de música coral con las actuaciones de la Agrupación Musical Albéniz a las 19.30 horas y de la Asociación Coro Vocalisse a las 20.30 horas.

Los más pequeños serán protagonistas desde primera hora del día. A las 10.00 horas, el Centro Comercial Santa Lucía acogerá talleres de Navidad y la visita de Papá Noel, una actividad que se repetirá a las 11.00 horas en el CC Sagrada Familia. Por la tarde, el Centro Comercial Los Rosales organizará a las 17.30 horas un club infantil con taller de árboles de Navidad en 3D, además de una nueva visita de Papá Noel en la planta baja.

La programación cultural tendrá un peso especial con propuestas teatrales. Destaca 'Pedras vivas', una pieza teatral que invita a viajar a la A Coruña de 1920, poniendo en valor la literatura gallega y el nacimiento de la red de bibliotecas municipales. La obra, impulsada por Noite Bohemia y la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, busca acercar la cultura a los barrios y dar vida a la memoria literaria de la ciudad.

Por su parte, la Asociación Mosaico presentará una adaptación teatral navideña e inspirada en 'Charlie y la Fábrica de Chocolate', pensada para público familiar y centrada en valores como la esperanza, la bondad y la importancia de la familia, con música en directo y una escenografía creativa.

La música sinfónica también tendrá su espacio en el Palacio de la Ópera, donde la Orquesta y el Coro Gaos, dirigidos por Fernando Briones y acompañados por la escuela de danza, ofrecerán el concierto benéfico '¡De película!', con una selección de las mejores bandas sonoras de la historia del cine. El evento está organizado a beneficio de Padre Rubinos.

La Navidad se extiende también a los grandes espacios comerciales. En Marineda City, desde las 17.00 horas, la Plaza Emilia Pardo Bazán acogerá espectáculos diarios de cuentos, magia y teatro. El día 22 será el turno de 'Carapuchiña vermella'. Además, un árbol solidario permitirá dejar deseos navideños: por cada mensaje, el centro donará 1 euro a la Asociación Meniños, con la posibilidad de ganar tarjetas regalo de hasta 100 euros. Esta iniciativa estará activa del 12 al 28 de diciembre, de 17.00 a 21.00 horas.

A El Corte Inglés también llega Papá Noel, que estará en la tercera planta del centro recogiendo cartas de 17.00 a 21.00 horas.

Oleiros cuenta con una pista de hielo instalada en Perillo, en la polideportiva de la II República. Su horario este domingo es de 11.00 a 22.45. En la plaza Esther Pita de Santa Cruz están las atracciones de Navidad, con camas elásticas, tiovivo y hasta un viaje virtual con Papá Noel. Estará abierta de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.45 horas. Además de en la plaza de Esther Pita, Oleiros reparte la Navidad por todo el municipio con música, danza, juegos y ocio. Este domingo es el turno, a las 19.00 horas, del Concierto de Navidad de las corales municipales en el Auditorio García Márquez.

El Paseo Fluvial de Arteixo cuenta con su Mercado de Navidad, abierto de 11.30 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Abrirá también la casita de Papá Noel, 11.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Habrá también un concierto benéfico en la iglesia parroquial de la mano de la Banda de Música Santiago de Arteixo, a las 17.00 horas y una Xuntanza de Maiores en el Pazo dos Deportes con Xantar de Nadal desde las 13.30 horas.