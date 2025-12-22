El paseo navideño más bonito de A Coruña: las otras ‘atracciones’ que aportan luz a las calles

Escaparate de A lonxa das flores, en el 246 de la avenida de Finisterre Germán Barreiros

Una búsqueda rápida en las redes sociales es suficiente para conocer los reclamos navideños de la ciudad. Con escribir “Navidad A Coruña”, los resultados muestran una sucesión de vídeos e imágenes del mercado de María Pita, la pop-up de Zara en la calle Compostela, la pista de patinaje sobre hielo del puerto o los techos de luz de la calle Real y Azcárraga.

Pero en los barrios, a las puertas de casa, los comerciantes y vecinos han dado rienda suelta a la creatividad para alegrar las fiestas a pequeña escala. Y lo han logrado: luces, un cascanueces gigante, todo tipo de colores y hasta el mismísimo Grinch acaparan la atención de todo aquel que se cruce por su camino.

En algunas calles, debido a la imposibilidad de colocar luces de Navidad municipales, son los negocios los que animan el tránsito de viandantes. Sin ir más lejos, los autónomos de A Falperra, en colaboración con el Gobierno municipal han colgado, por segundo año consecutivo, cortinas de luces doradas en las fachadas y rótulos de sus establecimientos para alegrar la visita al barrio, creando, además, una estética uniforme entre todos.

Pla y Cancela y la Cuesta de la Unión son dos claros ejemplos, donde más de una decena comercios y bares han decorado sus ventanas o letreros con guirnaldas. En total, son más de medio centenar los negocios que se han adherido a la iniciativa. Pero el paseo navideño más casero no solo se concentra en A Falperra. En Monte Alto, el Agra do Orzán, la Sagrada Familia, zona centro, Ciudad Vieja, O Ventorrillo u Os Mallos hay todo tipo de ‘atracciones’ que centran todas las miradas. Comercios, calles o edificios que destacan sobre todos los demás y que protagonizarán más de una postal navideña de A Coruña en este final de año.

Vecinos

En el ámbito vecinal, dos barrios llevan la iniciativa a la hora de decorar sus vías con motivos navideños. La calle Belén, en la Sagrada Familia, hace honor a su nombre al ser el epicentro de la Navidad del barrio. Los vecinos de esta vía residencial han elaborado de forma artesanal su propio poblado navideño, en el que no falta ningún detalle fruto de la creatividad.

El Polar Express de la calle Belén Javier Alborés

Un árbol da inicio al recorrido y apunta la dirección a seguir para encontrarse con el Polar Express. Así, los viandantes pueden ver a su paso por los diferentes portales el famoso tren, hecho con cajas rojas y luces, un muñeco de nieve, un elfo, un duende, y hasta la virgen María. En las ramas de los árboles, estrellas colgadas elaboradas con perchas y bolas de Navidad. Incluso dentro un portal los niños que vivan en el edificio pueden dejar sus cartas para Papá Noel y los Reyes Magos en un buzón especial. Una forma de disfrutar de la Navidad en comunidad.

En O Ventorrillo es la propia asociación vecinal la que ha decidido animar el barrio. En su sede, en la calle Alcalde Salorio Suárez, está colocada la decoración, que fue inaugurada el pasado 13 de diciembre en un acto en el que no faltaron los villancicos.

Local vecinal de O Ventorrillo Germán Barreiros

Edificios y calles

El centenario del edificio del Banco Pastor guardó una sorpresa, que se desveló el mismo día del encendido navideño municipal, y no fue otra que la de convertir su fachada en el árbol de Navidad más grande. A través de un juego de luces verdes y rojas, el Banco Pastor ilumina el corazón de A Coruña.

Fachada del Banco Pastor Patricia G. Fraga

En la plaza de las Bárbaras, en plena Ciudad Vieja, un belén y unas luces doradas en forma de una caja de regalo decoran el exterior del convento que allí se localiza. En La Marina, el edificio de Abanca alumbra un año más las galerías con una enorme cortina ‘infinita’ de luces doradas.

Luces en la plaza de las Bárbaras Patricia G. Fraga

Comercios

Floristerías, tiendas de gominolas y de regalos, joyerías y cadenas de ropa y complementos. Son incontables los negocios que, con motivo de las fiestas, se lanzan a decorar sus escaparates con motivos navideños, ya sea para dinamizar las ventas o para alegrar las calles.

Escaparate de Endulzarte, en la avenida de Hércules Patricia G. Fraga

Lo cierto es que hay unos cuantos que logran crear el efecto de dejar con la boca abierta a los viandantes. Es el caso de A lonxa das flores, en la avenida de Finisterre, donde el Grinch recibe a los clientes. En la Joyería Obradoiro, en Riego de Agua, una enorme cortina de luces desea “boas festas” a los coruñeses.

Joyería Obradoiro, en Riego de Agua Patricia G. Fraga

Mientras, en Monte Alto un enorme cascanueces saluda a los niños en Endulzarte, en la avenida de Hércules; y en Ángel Senra, Luces de Bohemia recrea todo un paisaje invernal. En el centro, Natura y Bendita Flor tiran de decorado floral para aportar calidez. Y es que nunca ha sido tan difícil elegir el mejor decorado de A Coruña.