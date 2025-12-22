Oza quiere revivir un siglo después a través de un proyecto inmobiliario

Zona de A Coruña que formó parte del antiguo municipio de Oza Germán Barreiros

El proyecto inmobiliario conocido como Parque de Oza, que se desarrollará en la parte más alta del barrio de O Castrillón y que incluye la construcción de aproximadamente de un millar de viviendas, hace un guiño al pasado.

El promotor de esta iniciativa, la Junta de Compensación del APE H9.01 Parque de Oza, ha iniciado los trámites administrativos correspondientes para ejecutar un convenio urbanístico firmado con el Ayuntamiento de A Coruña que establece la ordenación de este ámbito. El plan que ha diseñado, que puede sufrir cambios antes de su aprobación definitiva, incluye la realización de un “estudio arqueológico minucioso” de los bienes de la zona con la finalidad de garantizar “su preservación”.

El borrador elaborado por la Junta de Compensación avisa de que existe “el antecedente histórico” de una “edificación” que constituyó la sede del antiguo municipio de Oza, una entidad administrativa que existió hasta 1912, fecha en la que fue anexionada por la vecina A Coruña. “El PERI (Plan Especial de Reforma Interior) tendrá en cuenta dicho hecho y contendrá medidas para preservar su memoria”, señala la propuesta. Para ello, propone reservar “una parcela de equipamiento público en el frente del parque de Oza” para cumplir “con el objetivo de preservar su memoria”.

Época anterior

El equipo de fútbol Oza Juvenil, la avenida de Oza, el campus universitario de Oza, el Faro de Oza, el Hospital Marítimo de Oza, la parroquia de Santa María de Oza y la playa de Oza. Estos son algunos de los vestigios del antiguo municipio que A Coruña anexionó en 1912 y que perviven en la actualidad a través de la toponimia.

El borrador del plan urbanístico previsto para O Castrillón lo destaca así. “En el pasado, esta zona fue un municipio independiente: el ayuntamiento de Oza, que incluía las parroquias de Santa María de Oza, San Vincenzo de Elviña, San Cristóbal das Viñas y San Pedro de Visma”.

Casas en Oza Archivo El Ideal Gallego

¿Cómo era aquel ayuntamiento en el momento en el que pasó a formar parte de la urbe herculina? El escritor e historiador Eugenio Carré Aldao, en el cuarto volumen de la enciclopedia ‘Geografía de Galicia’, realizó una detallada descripción de este término municipal antes de su desaparición oficial.

Una de las poblaciones más importantes era Monelos, enclavada en la parroquia de Santa María de Oza, que disponía de “edificación moderna, alumbrado eléctrico y de gas, teléfono, y llega a ella uno de los ramales del tranvía eléctrico de la Coruña”, según indica este relato. El puente sobre el río de Monelos marcaba entonces el límite más visible de las dos localidades.

Carré también describió que Monelos, “y en otros lugares inmediatos”, se hallaban “establecimientos talleres, almacenes y depósitos, y fábricas de conserva y salazón, fundición, gaseosas, cerveza y licores, molinos harineros, parques ostrícolas, panaderías, suministro de víveres y otro gran número de industrias y negocios”. Otros núcleos importantes que citó son “Pasaxe, Castrillón, Los Castros, La Gaiteira, Xubias y Eirís de enriba”.

Este escritor e historiador, además, habló sobre Elviña. “El nombre de esta parroquia, como el de su limítrofe San Cristobo das Viñas, nos recuerda la abundancia de vinos que en ellas se recogía, y que se perdió por enfermedades de la vid u otras causas”, aseguró. Agrupaba a lugares como Martinete, Someso o Ventorrillo.

Otro de los enclaves incluidos en este relato es la parroquia de San Pedro de Visma, en la que se ubicaban lugares como San José, Labañou o San Roque.

Final

El año 1912 registró un importante hito en la historia de A Coruña, al materializarse el acuerdo alcanzado entre su Ayuntamiento y el del vecino de Oza, que permitió la anexión del segundo.

Esto permitió que el nuevo municipio multiplicase por más de cuatro veces su superficie, al pasar de apenas ocho kilómetros cuadrados a los 37,6 de la actualidad.

Sanatorio de Oza Archivo El Ideal Gallego

La vida municipal del antiguo ayuntamiento de Oza, creado en la primera mitad del siglo XIX, estuvo marcada por numerosas dificultades e irregularidades Ejemplo de ello es un episodio ocurrido en 1884, con una inspección fiscal que culminó con la orden del Gobierno Civil de suspender la actividad de la Corporación municipal ante las irregularidades apreciadas en su gestión. Esto provocó un abandono administrativo que derivó en importantes complicaciones económicas para esta entidad local, que empezó a acumular deudas.

Las autoridades coruñesas explicaron la absorción de Oza como la necesidad de expansión territorial de la ciudad, que hasta entonces contaba con un reducido término municipal en el que no paraba de crecer la población.

La anexión de Oza se oficializó a través de una ley publicada el 13 de julio de 1912 en la ‘Gazeta de Madrid’, que fue el nombre que recibió el ‘Boletín Oficial del Estado’ entre 1661 y 1936. “Don Alfonso XIII, por gracia de Dios y la Constitución, Rey de España; a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado sancionado lo siguiente: se agrega al término municipal de la Coruña el de Santa María de Oza”, recoge este texto.