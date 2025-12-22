Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Miguel Lorenzo (PP): "A Coruña no puede tener un minuto más a una alcaldesa y un portavoz denunciados por hechos muy graves"

El portavoz de los populares vuelve a exigir la dimisión de Inés Rey y Lage Tuñas tras registrarse tres denuncias por acoso laboral

Iván Aguiar
Iván Aguiar
22/12/2025 12:48
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif

"A Coruña no puede tener un minuto más una alcaldesa y un portavoz que están denunciados por hechos muy graves por acoso continuado y reiterado". Así de tajante se mostró el portavoz del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, este lunes tras conocerse que se ha producido una tercera denuncia por acoso laboral contra Inés Rey y José Manuel Lage Tuñas.

Eva Martínez Acón y Esther Fontán, frente a la sede local del PSdeG

Las ediles socialistas que denunciaron acoso en A Coruña reclaman al PSOE que actúe ya

Más información

El líder de la oposición aseguró que hay un "patrón de acoso institucional en este ayuntamiento" y que no se puede mirar "para otro lado" ante esta situación. "Pedí la dimisión el viernes. Hoy lo exigimos con más fuerza", señaló.

Miguel Lorenzo reclamó conocer la postura del PSOE gallego sobre estas denuncias contra la alcaldesa y el concejal de Economía. También criticó la postura del BNG sobre este caso. "Me llamó la atención la tibieza del BNG con estos hechos. Me pregunto si van a ser tolerantes con estas acusaciones", afirmó.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Agraciados con el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, el 79432, lo celebran en La Bañeza

El club de fútbol de La Bañeza vende entre jugadores, padres y vecinos parte del Gordo
EP
El 70.048, segundo premio del sorteo de Navidad, vendido íntegramente en Madrid

La lotera de Madrid que repartió el segundo premio celebra su jubilación y su cumpleaños
EP
El 25508 Cuarto Premio

El 25508, segundo Cuarto Premio del Sorteo de Navidad, cae en Ourense
EP
Loteras del Corpus en Segovia

Loteras del Corpus en Segovia reparten 200.000 euros de un cuarto a los 25 años del Gordo que vendieron íntegro
EP