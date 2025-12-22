Miguel Lorenzo (PP): "A Coruña no puede tener un minuto más a una alcaldesa y un portavoz denunciados por hechos muy graves"

"A Coruña no puede tener un minuto más una alcaldesa y un portavoz que están denunciados por hechos muy graves por acoso continuado y reiterado". Así de tajante se mostró el portavoz del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, este lunes tras conocerse que se ha producido una tercera denuncia por acoso laboral contra Inés Rey y José Manuel Lage Tuñas.

El líder de la oposición aseguró que hay un "patrón de acoso institucional en este ayuntamiento" y que no se puede mirar "para otro lado" ante esta situación. "Pedí la dimisión el viernes. Hoy lo exigimos con más fuerza", señaló.

Miguel Lorenzo reclamó conocer la postura del PSOE gallego sobre estas denuncias contra la alcaldesa y el concejal de Economía. También criticó la postura del BNG sobre este caso. "Me llamó la atención la tibieza del BNG con estos hechos. Me pregunto si van a ser tolerantes con estas acusaciones", afirmó.