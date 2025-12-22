Las luces y las sombras de Rogelio Groba y el peso de su obra en la historia de Galicia

El editor Xulio Valcárcel y Rogelio Groba, en la presentación del libro Carlota Blanco

Este lunes se presentó en sociedad 'El sueño inmortal de Rogelio Groba' (Medulia), un ensayo de Javier Álvarez Vizoso en torno a la figura de Rogelio Groba Groba (Ponteareas, 1930 - A Coruña, 2022), auspiciado por la Fundación Rogelio Groba.

Y fue precisamente el hijo de Groba, y presidente de la entidad, Rogelio Groba Otero, quien pensó en Álvarez Vizoso como la persona adecuada para lograr un libro con una "visión diferente, muy diferente". "Queríamos evitar los típicos libros panegíricos que ensalzan de una manera decimonónica la figura de un compositor", señala Groba Otero, que vio en el autor "a una persona que conoce muy bien el entramado de la música clásica de estos últimos 30 años". "Desde ese conocimiento, desde esa objetividad, se lleva a cabo un ensayo filosófico y periodístico, es decir, una fotografía de la época, con sus sombras y sus luces y las vicisitudes de un compositor, Rogelio Groba, que es una marca importante de la música española del siglo XX y del primer tercio del XXI", apunta el presidente de la Fundación.

"Rogelio (Groba Otero) había leído 'Instrucciones para tropezarse a Vivaldi' y entendió que mi acercamiento literario era el más adecuado para explorar una figura tan poliédrica como la de su padre", asegura Álvarez Vizoso.

Un legado difícil de abarcar

Groba Groba, pese a nacer en Ponteareas, estuvo muy ligado a A Coruña, donde vivió durante décadas. Su legado, de más de 700 composiciones, dejaron huella no sólo en la música gallega, sino también en la española. Era, recuerda el autor, un personaje "con una personalidad arrolladora", con unas cualidades interesantes para "explorar de manera literaria", teniendo en cuenta, tal y como apuntaba su hijo, "sus luces y sus sombras". "Lo que más me interesó del personajes es que me permitía explicar a través de él mismo aspectos de la historia de Galicia desde 1930 hasta nuestros días", puntualiza Álvarez Vizoso.

El autor es responsable de prensa de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) desde hace 32 años, donde trabajó también en el archivo e incluso como "copista" de alguna de las creaciones de Groba. Fue precisamente en esos primeros años cuando ambos se conocieron.

El catálogo del compositor gallego es prácticamente "inabarcable". Sin embargo, el autor dice sentir debilidad por algunas de esas creaciones "contra algo o contra alguien". Se refiere a obras como 'Lorquiana' o 'Malleus Aninatus', aunque guarda mejores palabras para su 'Sinfonía nº1', "todo un prodigio".

Un trabajo importante para mantener su memoria

Álvarez Vizoso aplaude el trabajo de la Fundación para mantener vivo el legado de Groba, un trabajo, como el de cualquier creador, "que siempre va más allá de lo que el público puede llegar a ver o reconocer".

Y el autor pone como ejemplos a otros grandes creadores. "Cervantes creía que su gran obra literaria era el 'Persiles' y no 'El Quijote', a pesar de ser este un título con le que consiguió éxito casi instantáneo". "Brahms tenía una relación muy profunda con su 'Rapsodia para contralto', que tampoco es una obra que el público escuche todos los días", explica.

Y el trabajo de la entidad, como explica Groba Otero, no se quedará en este ensayo. En el futuro cercano "presentaremos otra obra biográfica", adelanta el presidente de la entidad, que apunta también que hablarán en breve de alguna presentación musical propiamente dicha para seguir manteniendo vivo el legado de su padre.