Las ediles socialistas que denunciaron acoso en A Coruña reclaman al PSOE que actúe ya

Eva Martínez Acón y Esther Fontán, frente a la sede local del PSdeG Patricia G. Fraga

Las antiguas concejalas socialistas de A Coruña, Esther Fontán y Eva Martínez Acón, que habían denunciado a la alcaldesa, Inés Rey, y a su teniente, José Manuel Lage, por acoso laboral, han dado un paso más al dirigirse a la militancia. Ambas firman una carta en la que critican al PSOE por no haber reaccionado a su denuncia, realizada a través de su página web.

Las dos expresan su "profunda preocupación" ante la "ausencia de respuesta institucional contundente". También señalan que la ejecutiva del PSdeG no puede alegar desconocimiento porque le han enviado copias de la denuncia.

https://www.elidealgallego.com/a-coruna/2025-12-18/antiguas-concejalas-socialistas-denuncian-a-la-alcaldesa-de-a-coruna-por-acoso-laboral-825595.html

En la carta recuerdan que el partido se enfrenta a "una sucesión de casos de acoso que dañan gravemente su credibilidad, situación especialmente grave en Galicia, donde lamentablemente se han acumulado denuncias en tres provincias en un breve plazo de tiempo". Hay que aclarar que dichos casos son de acoso sexual, no laboral, como el que denuncian ellas.

Sin embargo, ellas señalan que en estos otros casos, "el PSOE ha sabido actuar con rapidez y determinación, por lo que reclamamos ese mismo nivel de compromiso en nuestro caso". Hoy se reúne la Ejecutiva nacional, por lo que consideran que el momento adecuado.

También se hacen eco de una tercera denuncia, que habría interpuesto una concejala aún en ejercicio, "Ahora contamos con pruebas, testigos y, además, dos miembros de esa misma Ejecutiva comparten gobierno local con los denunciados", señalan.

Al mismo tiempo, advierten que saldrán a la luz más testimonios "—como los que, según sabemos, podrían proceder de funcionarias del Ayuntamiento de A Coruña—". Por eso apremian al partido a actuar antes de que su imagen pública se erosione aún más.