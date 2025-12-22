La exposición de Annie Leibovitz apunta a éxito: 34.000 visitas en su primer mes
La exposición contará con horarios especiales durante las fiestas navideñas
Hace un mes, el pasado 22 de noviembre, abría sus puertas al público la nueva exposición de la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) en el muelle de Batería: 'Wonderland', de Annie Leibovitz. Apenas un mes después de su apertura, ya se puede vislumbrar el éxito de la misma, ya que en este tiempo ya ha recibido más de 34.000 visitas.
Por poner en contexto, son ya una cuarta parte de los visitantes que recibió 'Centennial', de Irving Penn, la muestra de la Fundación MOP que más visitantes tuvo hasta la fecha, más de 140.000 entre su apertura a finales de 2024 y su cierre el pasado mes de mayo.
Anteriores muestras como las dedicadas a la obra de Steven Meisel o Helmut Newton recibieron más de 130.000 visitas cada una, mientras que la primera exposición de la entidad, la que protagonizaban los trabajos de Peter Lindbergh, cerró con algo más de 100.000 visitantes.
Ya los primeros días se intuía que el nivel de vistas iba a ser abundante. Las primeras personas que accedían a las instalaciones de la Fundación mostraban sus buenas impresiones con la obra de la fotógrafa estadounidense. "Todo un hito y un lujo", resumían.
Y la afluencia ha sido tal que hace unas semanas, durante el puente de primeros de diciembre, las colas se extendían por el exterior del espacio expositivo, con decenas de personas a la espera de poder tener la oportunidad de ver las icónicas imágenes captadas por Leibovitz a lo largo de décadas de trayectoria.
Horarios especiales por Navidad
Durante las fiestas navideñas, la Fundación MOP contará con horarios especiales de apertura. De este modo, tanto el día 24 como el 31 de diciembre el centro MOP solo abrirá en horario de mañana, hasta las 15.00 horas, con el último acceso a las 14.30 horas.
El día 30 de diciembre y el 5 de enero, el horario de apertura será hasta las 18.00 horas, con el último acceso a las 17.30 horas en ambos casos. El día 6 de enero, cambiará el horario de apertura, que será a las 12.00 horas, pero se mantendrá el de cierre, a las 20.00 horas. Tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero las instalaciones permanecerán cerradas. 'Wonderland' permanecerá abierto hasta el 1 de mayo de 2026.