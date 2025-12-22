Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Ingresa en prisión comunicada y sin fianza el joven detenido por degollar a su compañera de piso

El sospechoso había estado por la mañana en el lugar de los hechos para la reconstrucción

Abel Peña
Abel Peña
22/12/2025 21:28
Momento en el que el sospechoso abandona el lugar de los hechos tras la reconstrucción
Quintana
El Juzgado de Instrucción número uno ha decretado la prisión comunicada y sin fianza para el joven español sospechoso de degollar a su compañera de piso de 19 años en el número 28 de Paseo de Ronda el martes pasado. El cargo es homicidio. 

Supuestamente, el joven le cortó la garganta a una de sus compañeras de piso el sábado pasado poco antes de las 14.20 horas. Compartía vivienda con ella y con otra joven. Por el momento no se ha aclarado cuál fue el móvil del ataque, pero se especula con problemas de convivencia

El sospechoso fue detenido una vez había abandonado el piso tras haberle prendido fuego a su colchón. Se encontraba en la calle cuando apareció el primer coche patrulla de la Policía Nacional. Un testigo afirma que señaló desde la ventana a los agentes quién era el sospechoso, y así fue cómo apresaron al joven. 

https://www.elidealgallego.com/a-coruna/2025-12-22/el-detenido-por-el-crimen-de-paseo-de-ronda-vuelve-al-piso-para-hacer-una-reconstruccion-de-los-hechos-826322.html

Lo que se sabe es que los tres convivían en ese piso desde hacía unos cuatro meses. Fuentes no confirmadas afirman que las jóvenes se habrían quejado del comportamiento de su compañero de piso a la casera, porque este las acusaba de entrar en su habitación. Quizá ese fuera el detonante de la agresión

En todo caso, no parece que hubiera discusión previa. Él habría salido de su habitación armado con un cuchillo y degollado a la joven. En ese momento, también se encontraba en el piso por lo menos la segunda compañera, que se refugió en su habitación. 

El vecino de enfrente había escuchado gritos y, cuando llamó a la puerta, le abrió la propia víctima, sangrando abundantemente. El rellano ayer todavía estaba manchado, igual que el portal, donde la atendieron los servicios de emergencia en un último intento de salvar su vida. A las 20.00 horas del sábado, el parte del Chuac solo hablaba de un “pronóstico grave”. Se anunció su muerte al día siguiente.

Un operario limpia el portal del número 28, todavía manchado de sangre
Quintana
