El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Inditex logra la autorización ambiental para construir el parque eólico en el Puerto Exterior de Langosteira

La inversión estimada es de 34 millones de euros

Iván Aguiar
Iván Aguiar
22/12/2025 12:25
Vista del Puerto Exterior de Langosteira
Vista del Puerto Exterior de Langosteira
EC
El proyecto del parque eólico de Inditex en el Puerto Exterior de Langosteira acaba de dar un importante paso adelante. La Xunta de Galicia ha emitido la declaración de impacto ambiental favorable tras analizar la propuesta y ha concluido que es "ambientalmente viable", con lo que da vía libre a esta actuación.

La puesta en marcha de esta iniciativa se ha demorado en el tiempo, ya que la compañía textil preveía que la instalación ya estuviese funcionando en 2026, pero la tramitación administrativa se ha desarrollado más despacio de lo previsto, a la espera de la autorización ambiental que ahora acaba de lograr. La inversión estimada es de 34 millones de euros, según recoge la memoria anual de la compañía sobre el ejercicio del año pasado.

Operarios trabajan en la zona verde del nuevo edificio de Inditex en su sede central

Retoques finales para el nuevo edificio de Zara, que se prepara para estrenar zona verde

Más información

La resolución del Gobierno gallego establece algunos condicionantes que Inditex deberá aplicar para construir y explotar este parque eólico. El más destacado es que Inditex deberá elaborar "una propuesta detallada" para minimizar el "impacto por colisión en aves", con medidas como "el pintado de las aspas de los aerogeneradores", y habilitar "tecnologías de reducción del impacto por colisión", como un sistema de detección, que permitan evitar la muerte de estos animales.

En cuanto a la "posible afección" de esta actuación sobre la "población y salud humana", la Xunta fija que "no se podrán superar los límites de exposición para el efecto parpadeo de sombras, para lo que propone que se adopten "medidas mitigadoras". También señala que Inditex deberá llevar a cabo un "seguimiento de la posible incidencia" de este efecto en las "edificaciones residenciales más próximas en el núcleo de O Portiño".

Proyecto

Inditex presentó este proyecto en 2021 para avanzar en su política de sostenibilidad: la construcción de un parque eólico en el Puerto Exterior de Langosteira compuesto de tres aerogeneradores para abastecer de electricidad de origen renovable a su sede central de Arteixo. 

Según la memoria anual de 2024 del grupo textil, esta es una iniciativa de "autoconsumo destacable” que se realizará “en colaboración con la Autoridad Portuaria de A Coruña” y que “comprenderá la instalación de varios aerogeneradores de potencias comprendidas entre los 5,5-6 megavatios”.

“A través de esta iniciativa buscamos generar la energía renovable necesaria para cubrir la demanda eléctrica anual de nuestra sede en Arteixo y, además, abastecer de energía eléctrica limpia a las infraestructuras del puerto”, indica la empresa en su memoria.

El proyecto técnico recoge que la instalación contará con tres aerogeneradores, con una altura máxima de 200 metros (115 hasta el buje y 85 de pala), “distribuidos a los vientos dominantes en la zona”. Cada uno de ellos estará conectado a su correspondiente transformador instalado en la parte superior de la estructura. Su potencia máxima será de 19,8 megavatios, aunque estará limitado a 18.

