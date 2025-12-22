La nave de Bonilla en Sabón, calcinada hace 25 años ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

La fábrica de patatas fritas de Bonilla en Sabón sufrió un incendio hace 25 años que generó columnas de humo de hasta veinte metros de altura. El fuego destruyó la cubierta de la nave, aunque los trabajadores pudieron abandonar las instalaciones por su propio pie y no sufrieron daños personales, tal y como informó El Ideal Gallego en su edición del 22 de diciembre de 2000. Hace 75 años, tal día como hoy de 1950, era noticia la detención de un hombre que intentaba robar la tubería de plomo de los lavabos de un edificio. En 1925, en Ciudad Jardín se celebraba un acto de homenaje al cronista de la ciudad, Andrés Martínez Salazar, ya fallecido, al que se dedicaba una calle en esa nueva zona residencial próxima a Riazor.

Viernes, 22 de diciembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Un incendio destruye la fábrica de patatas fritas de Bonilla en Arteixo

Un incendio destruyó ayer, 21 de diciembre de 2000, las instalaciones de la fábrica de patatas fritas de Bonilla, situada en el polígono industrial de Sabón, en Arteixo. Según la Policía Local, el origen del fuego pudo estar provocado por una chispa en los depósitos de aceite o por una temperatura demasiado elevada del aceite de alguna de las freidoras. El fuego, que destruyó la cubierta de la nave, el horno industrial y miles de litros de aceite, fue calificado por los bomberos como muy peligroso, puesto que las columnas de humo llegaron a superar los 20 metros de altura. Los trabajadores pudieron abandonar las instalaciones por su propio pie y no sufrieron daños personales.

En clave económica, el Ayuntamiento de A Coruña entrará en el nuevo milenio con un presupuesto de 23.500 millones de pesetas, lo que significa que en el año 2001 gestionará 800 millones más que en 2000. Los ciudadanos serán los auténticos beneficiarios de unas cuentas que financian en un 60 por ciento con sus impuestos. El concejal de Hacienda, Javier Losada, dijo ayer que los ingresos crecen como consecuencia del incremento de los tributos. El Ayuntamiento potenciará su lucha contra el desempleo continuando con las iniciativas que han permitido reducir la tasa de paro del 22,7 por ciento al 13,5 por ciento en solo cuatro años.

Viernes, 22 de diciembre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Un soldado detiene a un hombre por robar cobre

En la tarde de ayer, 21 de diciembre de 1950, fue asistida en la Casa de Socorro de Santa Lucía de una herida contusa en la región occipital la vecina de la calle del Pozo, número 18, Isabel Pérez Barreiro, de 56 años de edad, que, según manifestó, le fue causada por una vecina que vive en la misma casa en concepto de realquilada. También ayer fue sorprendido y detenido por un soldado el vecino de la calle de la Independencia, número 20, bajo, Enrique Martínez Rey, en el momento de intentar sustraer la tubería de plomo de los lavabos del edificio en que está enclavada la Zona de Reclutamiento, parte de cuya tubería había arrancado ya. Enrique Martínez fue puesto a disposición del gobernador militar.

Por otra parte, ayer se celebró con extraordinaria afluencia de público la función a beneficio de la suscripción ‘Navidad del Necesitado’.

Martes, 22 de diciembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Homenaje a Martínez Salazar en Ciudad Jardín

El pasado domingo, 20 de diciembre de 1925, se celebró el homenaje al ilustre cronista de la Coruña, Andrés Martínez Salazar, descubriendo la artística placa de bronce, regalada por la colonia astorgano-maragata de esta capital con el nombre del preclaro escritor fallecido, dado a la primera calle longitudinal de la Ciudad Jardín para perpetuar la memoria de aquél.

Amenizó el acto la música del Hospicio, asistiendo el Ayuntamiento bajo mazas y con ujieres, y el pendón de la ciudad, que fue portado por el concejal señor Valenciano, concurriendo las dos señoritas concejales. Asistieron también el gobernador civil interino, señor Cebrián; el general de Estado Mayor, señor López y López; el párroco de Santa Lucía, don Felipe Rivera; y el presidente de la Diputación, señor Caruncho, entre otras autoridades.