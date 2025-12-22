Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Hace 25 años | Un incendio destruye la fábrica de patatas fritas de Bonilla en Arteixo

En 1925, en Ciudad Jardín se celebraba un acto de homenaje al cronista de la ciudad Andrés Martínez Salazar, ya fallecido, al que se dedicaba una calle

Eugenio Cobas
Eugenio Cobas
22/12/2025 00:05
La nave de Bonilla en Sabón, calcinada hace 25 años
La nave de Bonilla en Sabón, calcinada hace 25 años
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La fábrica de patatas fritas de Bonilla en Sabón sufrió un incendio hace 25 años que generó columnas de humo de hasta veinte metros de altura. El fuego destruyó la cubierta de la nave, aunque los trabajadores pudieron abandonar las instalaciones por su propio pie y no sufrieron daños personales, tal y como informó El Ideal Gallego en su edición del 22 de diciembre de 2000. Hace 75 años, tal día como hoy de 1950, era noticia la detención de un hombre que intentaba robar la tubería de plomo de los lavabos de un edificio. En 1925, en Ciudad Jardín se celebraba un acto de homenaje al cronista de la ciudad, Andrés Martínez Salazar, ya fallecido, al que se dedicaba una calle en esa nueva zona residencial próxima a Riazor.

Viernes, 22 de diciembre de 2000
Viernes, 22 de diciembre de 2000
ARCHIVO

Hace 25 años | Un incendio destruye la fábrica de patatas fritas de Bonilla en Arteixo

Un incendio destruyó ayer, 21 de diciembre de 2000, las instalaciones de la fábrica de patatas fritas de Bonilla, situada en el polígono industrial de Sabón, en Arteixo. Según la Policía Local, el origen del fuego pudo estar provocado por una chispa en los depósitos de aceite o por una temperatura demasiado elevada del aceite de alguna de las freidoras. El fuego, que destruyó la cubierta de la nave, el horno industrial y miles de litros de aceite, fue calificado por los bomberos como muy peligroso, puesto que las columnas de humo llegaron a superar los 20 metros de altura. Los trabajadores pudieron abandonar las instalaciones por su propio pie y no sufrieron daños personales.

En clave económica, el Ayuntamiento de A Coruña entrará en el nuevo milenio con un presupuesto de 23.500 millones de pesetas, lo que significa que en el año 2001 gestionará 800 millones más que en 2000. Los ciudadanos serán los auténticos beneficiarios de unas cuentas que financian en un 60 por ciento con sus impuestos. El concejal de Hacienda, Javier Losada, dijo ayer que los ingresos crecen como consecuencia del incremento de los tributos. El Ayuntamiento potenciará su lucha contra el desempleo continuando con las iniciativas que han permitido reducir la tasa de paro del 22,7 por ciento al 13,5 por ciento en solo cuatro años.

Viernes, 22 de diciembre de 1950
Viernes, 22 de diciembre de 1950
ARCHIVO

Hace 75 años | Un soldado detiene a un hombre por robar cobre

En la tarde de ayer, 21 de diciembre de 1950, fue asistida en la Casa de Socorro de Santa Lucía de una herida contusa en la región occipital la vecina de la calle del Pozo, número 18, Isabel Pérez Barreiro, de 56 años de edad, que, según manifestó, le fue causada por una vecina que vive en la misma casa en concepto de realquilada. También ayer fue sorprendido y detenido por un soldado el vecino de la calle de la Independencia, número 20, bajo, Enrique Martínez Rey, en el momento de intentar sustraer la tubería de plomo de los lavabos del edificio en que está enclavada la Zona de Reclutamiento, parte de cuya tubería había arrancado ya. Enrique Martínez fue puesto a disposición del gobernador militar.

Por otra parte, ayer se celebró con extraordinaria afluencia de público la función a beneficio de la suscripción ‘Navidad del Necesitado’.

Martes, 22 de diciembre de 1925
Martes, 22 de diciembre de 1925
ARCHIVO

Hace 100 años | Homenaje a Martínez Salazar en Ciudad Jardín

El pasado domingo, 20 de diciembre de 1925, se celebró el homenaje al ilustre cronista de la Coruña, Andrés Martínez Salazar, descubriendo la artística placa de bronce, regalada por la colonia astorgano-maragata de esta capital con el nombre del preclaro escritor fallecido, dado a la primera calle longitudinal de la Ciudad Jardín para perpetuar la memoria de aquél.

Amenizó el acto la música del Hospicio, asistiendo el Ayuntamiento bajo mazas y con ujieres, y el pendón de la ciudad, que fue portado por el concejal señor Valenciano, concurriendo las dos señoritas concejales. Asistieron también el gobernador civil interino, señor Cebrián; el general de Estado Mayor, señor López y López; el párroco de Santa Lucía, don Felipe Rivera; y el presidente de la Diputación, señor Caruncho, entre otras autoridades.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, comparece en el hotel de campaña tras el eescrutinio.

Guardiola califica su victoria como "incontestable" y apela a Vox a que no bloquee
Agencias
El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura Miguel Ángel Gallardo durante su comparecencia tras conocer los resultados electorales extremeños

Extremadura deja de ser un caladero de votos del PSOE
Agencias
Varias personas presencian el encendido navideño de Vigo

La ‘tardebuena’ y las comidas de empresa elevan un 5% la facturación de los bares
EFE
Peaxe da AP-9 ao seu paso polo municipio coruñés de Abegondo

Puente rexeita o rescate das peaxes da AP-9 polo seu custo e lembra que non son ilegais
EP