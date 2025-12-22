El teatro Colón cumplirá cinco años sin su dirección cubierta

Exterior del teatro Colón Archivo El Ideal Gallego

El Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) contempla cubrir en 2026 el puesto de dirección del teatro Colón, vacante desde abril de 2021, cuando su anterior directora, Bettina Kohlhaas, asumía la dirección del área de Cultura del Ayuntamiento.

El teatro Colón cierra 2022 igual que 2021, con su dirección todavía sin cubrir Más información

Tras varios anuncios de que se convocaría la plaza, esta sigue sin cubrirse y la previsión es hacerlo a mediados de 2026. El IMCE aprobó esta tarde, con el voto contrario del grupo municipal del PP, la previsión presupuestaria para 2026, en la que se contempla una partida para cubrir la dirección del Colón, aunque solo para seis meses, "posto que non está previsto cubrir a praza ata metade de ano".

Estas cuentas aprobadas en una reunión extraordinaria del consejo rector del IMCE contemplan un presupuesto de más de 9 millones de euros, de los cuales 5,3 millones se contemplan como gastos para "fiestas populares y festejos".

La plaza

La consignación presupuestaria para cubrir la dirección del Colón solucionará una de las quejas que se ha repetido en las negociaciones para las cuentas municipales de los últimos años.

El pasado verano ya se cubría otra vacante en el IMCE, la de su propia dirección, que en agosto asumió Laura Seoane Ramil, la primera mujer en asumir este cargo.