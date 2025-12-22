Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El teatro Colón cumplirá cinco años sin su dirección cubierta

El IMCE contempla cubrir este puesto a mediados de 2026

Redacción
22/12/2025 20:26
Exterior del teatro Colón
Archivo El Ideal Gallego
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif

El Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) contempla cubrir en 2026 el puesto de dirección del teatro Colón, vacante desde abril de 2021, cuando su anterior directora, Bettina Kohlhaas, asumía la dirección del área de Cultura del Ayuntamiento.

El teatro Colón cierra 2022 igual que 2021, con su dirección todavía sin cubrir

Más información

Tras varios anuncios de que se convocaría la plaza, esta sigue sin cubrirse y la previsión es hacerlo a mediados de 2026. El IMCE aprobó esta tarde, con el voto contrario del grupo municipal del PP, la previsión presupuestaria para 2026, en la que se contempla una partida para cubrir la dirección del Colón, aunque solo para seis meses, "posto que non está previsto cubrir a praza ata metade de ano".

Estas cuentas aprobadas en una reunión extraordinaria del consejo rector del IMCE contemplan un presupuesto de más de 9 millones de euros, de los cuales 5,3 millones se contemplan como gastos para "fiestas populares y festejos".

La plaza

La consignación presupuestaria para cubrir la dirección del Colón solucionará una de las quejas que se ha repetido en las negociaciones para las cuentas municipales de los últimos años.

El pasado verano ya se cubría otra vacante en el IMCE, la de su propia dirección, que en agosto asumió Laura Seoane Ramil, la primera mujer en asumir este cargo.

El IMCE de A Coruña contará por primera vez con una directora

Más información
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El Gordo tocó en 2022 en El Gaucho Díaz de O Temple

El área coruñesa corre la peor suerte de los últimos diez años
Lucía Tenreiro
El ideal gallego

La música y el baile tradicionales gallegos, declarados Bien de Interés Cultural
EP
El ideal gallego

Concluye la investigación por la denuncia por agresión sexual contra el exconselleiro do Mar
EFE
annie (109)

La exposición de Annie Leibovitz apunta a éxito: 34.000 visitas en su primer mes
Óscar Ulla