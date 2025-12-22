Mi cuenta

El Gordo también 'tocó' en A Coruña

La conexión leonesa de la ciudad sintió como propia la suerte de sus paisanos

Guillermo Parga
Guillermo Parga
22/12/2025 22:06
Bernardo García de Paz, dueño de La Leonesa
Bernardo García de Paz, dueño de La Leonesa
Carlota Blanco
León y sus alrededores eran ayer el centro de buena parte de las miradas, muchas de ellas con envidia sana, del resto de España. Allí decidió instalarse la diosa Fortuna, con la llegada del Primer Premio del Sorteo Extraordinaria de Navidad. A poco más de 300 kilómetros de distancia, en A Coruña, muchos leoneses residentes en la ciudad sintieron muy de cerca esa alegría.

El Gordo tocó en 2022 en El Gaucho Díaz de O Temple

El área coruñesa corre la peor suerte de los últimos diez años

Es el caso de la Jamonería La Leonesa, donde además los habituales a uno de los locales más emblemáticos de la Ciudad Vieja se llevaron un pequeño aguinaldo. El número 71752, el habitual del establecimiento, concedió derecho a devolución. Terminaba en 2, al igual que el Gordo. Por lo tanto, a los clientes de la jamonería les salió lo comido por lo servido. “Vendimos casi todas las series”, explica Bernardo García de Paz, propietario del establecimiento, que además tiene unos cuantos conocidos entre los nuevos millonarios. “Le tocó a gente que lo necesitaba y lo siento como si nos hubiera tocado a nosotros”, añade.

Agraciados con el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, el 79432, lo celebran en La Bañeza

El club de fútbol de La Bañeza vende entre jugadores, padres y vecinos parte del Gordo

Por su parte, Avelino Abajo, presidente de la Casa de León en A Coruña, se fue de vacío este año, pero con un lleno sentimental por ver a viejos conocidos solucionando parte de sus problemas. “Conozco a gente que le ha tocado y a muchos de la administración número 1 de La Bañeza, donde estudié”, subraya.

Lucía Tenreiro