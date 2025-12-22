El Gordo también 'tocó' en A Coruña

Bernardo García de Paz, dueño de La Leonesa Carlota Blanco

León y sus alrededores eran ayer el centro de buena parte de las miradas, muchas de ellas con envidia sana, del resto de España. Allí decidió instalarse la diosa Fortuna, con la llegada del Primer Premio del Sorteo Extraordinaria de Navidad. A poco más de 300 kilómetros de distancia, en A Coruña, muchos leoneses residentes en la ciudad sintieron muy de cerca esa alegría.

Es el caso de la Jamonería La Leonesa, donde además los habituales a uno de los locales más emblemáticos de la Ciudad Vieja se llevaron un pequeño aguinaldo. El número 71752, el habitual del establecimiento, concedió derecho a devolución. Terminaba en 2, al igual que el Gordo. Por lo tanto, a los clientes de la jamonería les salió lo comido por lo servido. “Vendimos casi todas las series”, explica Bernardo García de Paz, propietario del establecimiento, que además tiene unos cuantos conocidos entre los nuevos millonarios. “Le tocó a gente que lo necesitaba y lo siento como si nos hubiera tocado a nosotros”, añade.

Por su parte, Avelino Abajo, presidente de la Casa de León en A Coruña, se fue de vacío este año, pero con un lleno sentimental por ver a viejos conocidos solucionando parte de sus problemas. “Conozco a gente que le ha tocado y a muchos de la administración número 1 de La Bañeza, donde estudié”, subraya.