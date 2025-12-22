Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El detenido por el crimen de Paseo de Ronda vuelve a la vivienda para hacer una reconstrucción de los hechos

El joven habría degollado a su compañera 
de piso por motivos todavía no esclarecidos 

Abel Peña
Abel Peña
22/12/2025 11:47
El detenido por el homicidio del Paseo de Ronda sale del edificio tras la reconstrucción de los hechos
El detenido por el homicidio del Paseo de Ronda sale del edificio tras la reconstrucción de los hechos
Quintana
La Policía Nacional ha llevado esta mañana al sospechoso del crimen del Paseo de Ronda al lugar de los hechos para realizar una reconstrucción. Durante cerca de dos horas, los agentes y el detenido permanecieron en en el quinto piso del número 28 de Paseo de Ronda con la jueza y la abogada del arrestado, que esta tarde pasará a disposición judicial. 

El joven le cortó la garganta a una de sus compañeras de piso el sábado pasado alrededor de las dos y media de la tarde. Compartía piso con ella y con otras dos mujeres jóvenes. Por el momento no se ha aclarado cuál fue el móvil del ataque, pero se especula con problemas de convivencia, más que un caso de violencia de género

El sospechoso fue detenido una vez había abandonado el piso. Se encontraba en la calle cuando apareció el primer coche patrulla de la Policía Nacional. Un testigo afirma que señaló desde la ventana a los agentes quién era el sospechoso, y así apresaron al joven. 

Lo que se sabe es que cuatro personas, tres mujeres y el sospechoso, convivían en ese piso desde hacía pocos meses. Fuentes no confirmadas afirman que las jóvenes se habrían quejado del comportamiento de su compañero de piso. Quizá ese fue el detonante de la agresión.

En todo caso, no parece que hubiera discusión previa. Él salió de su habitación armado con un cuchillo y degolló a la joven. En ese momento, también se encontraba en el piso por lo menos una segunda compañera, que se encerró en su propia habitación. 

El vecino de enfrente había escuchado gritos y, cuando llamó a la puerta, le abrió la propia víctima, sangrando abundantemente. El rellano ayer todavía estaba manchado, igual que el portal, donde la atendieron los servicios de emergencia en un último intento de salvar su vida. A las ocho de la tarde del sábado, el parte del Chuac solo hablaba de un "pronóstico grave". Al día siguiente se anunció su muerte. 

Incendio provocado

Antes de abandonar el piso, el sospechoso habría prendido fuego al colchón de su habitación, lo que provocó una gran humareda. Eso fue, más que los gritos, lo que alertó a los vecinos de que algo estaba ocurriendo. "Fue el peor momento de mi vida", señalaba una vecina. Otro residente, que vive justo enfrente, asegura que la fachada interior todavía está tiznada de humo. 

Sin embargo, muchos de ellos no se enteraron de nada hasta horas después. La mayoría ni siquiera conocía de vista a ninguno de los implicados. "Yo me lo encontré ese día por primera vez, por la mañana", comentó otra joven que vive en el número 28. Hay que recordar que hacia poco que vivían allí y que se trata de un bloque grande. 

Todos, sin embargo, estaban asombrados que algo así pudiera ocurrir en su comunidad. "No sabía que habían alquilado el piso a estudiantes. Yo me habría opuesto", señala un vecino. En todo caso, las jóvenes trabajaban, aunque también se comenta que estudiaban FP. 

