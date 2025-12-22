Las cenas de Navidad traen de vuelta las colas para coger un taxi en A Coruña: “Si hay uno, es un milagro”

Varias personas esperan un taxi en la parada de la avenida de Os Mallos Quintana

Mientras algunos hablan de deseos navideños, otros mencionan los milagros. Es el caso de usuarios de taxi que han intentado encontrar uno, sin éxito, en las paradas durante las últimas semanas. Desde que las cenas de Navidad están a la orden del día, da igual qué jornada sea, los coruñeses denuncian la falta de taxis de noche y de día. En algunas paradas, como la del Cantón pequeño o la de la avenida de Os Mallos, raro es el día que no haya una media de cinco personas aguardando un vehículo para desplazarse.

Precisamente en esta última, una usuaria, Carmen Romero, esperaba este sábado un taxi para desplazarse al Paseo Marítimo, donde había quedado para cenar. “Salí con 25 minutos de antelación de casa, un tiempo prudencial para que me diese tiempo a llegar. Lo que pasa es que es la tercera vez en una semana que me confío pensando que voy a conseguir uno, y luego me doy de bruces con la realidad”.

Esta usuaria, explicaba mientras se cumplía “el minuto 20 de espera” en la avenida de Os Mallos, comienza a estar “harta” de la situación. “Siempre voy andando a todas partes, pero el fin de semana pasado intenté coger dos taxis para ir a un concierto en el Coliseum, y otro para ir a comer el domingo. Acabé por ir andando ambas veces antes que esperar eternamente con 10 personas delante en la parada”. Junto a Romero, en Os Mallos aguardaban un coche Aitor, Lucía y Sofía, quienes comentaban “la desesperación” diaria: “Si hay un taxi, es un milagro”.

El presidente de Teletaxi, Ricardo Villamisar, asegura que “como todos los años, en estas fechas se refuerzan los turnos de noche, que es cuando hay más demanda. Todo ello, claro, dentro de las posibilidades que tiene la flota. No puede haber un coche en cada parada”, resume.