A Coruña

El antiguo ayuntamiento de Oza se convierte en objeto de debate: los vecinos quieren convertirlo en un equipamiento público

El mal estado del edificio permite salvar solo la fachada, que puede que tenga que ser desplazada

Abel Peña
Abel Peña
22/12/2025 05:15
Ruina de la antigua sede del concejo de Oza
Ruina de la antigua sede del concejo de Oza
Quintana
El desarrollo de Parque de Oza alcanza un solar muy especial: alberga las ruinas de la calle Montes lo que en su día fue la sede del Gobierno municipal de Oza. Solo conociendo de qué se trata se puede entender por qué la alcaldesa, Inés Rey, la definió este viernes, anada más salir de la Junta de Gobierno local en el que se aprobó el plan especial de Parque de Oza, como “un enclave patrimonial fundamental para entender a nosa evolución como cidade”. Ese es el deseo de los vecinos. Será necesario rehacerla e incluso es posible que sea desplazada unos metros, no muy lejos de su plan inicial.

Lo que se salvará será la fachada, que incluso se podría ubicar de frente al parque, con la misma presencia que ahora, pero habrá que rehacerla. “Se está cayendo todo”, dice Beatriz Aneiros, una de las arquitectas que se encargó de redactar el plan especial, sostiene que la ruinosa casa no posee ningún valor arquitectónico como tal. Es un ejemplo de construcción tradicional gallega. La fachada es de piedra, pero el resto está demolido, igual que la cubierta de teja. “Tenía balcones en la fachada, pero a escala muy pequeña. No es el último momento”, explica.

Zona de A Coruña que formó parte del antiguo municipio de Oza

No destaca, y mucha gente ni siquiera sabe que esa ruina, en su día, la sede de un ayuntamiento. “Era un edificio bastante humilde, no tenía mucho presencia”. Ni siquiera se puede fijar la fecha de la construcción, aunque se entiende que es de finales del siglo XIX. “Pero es bueno que quede como constancia de que allí estaba el municipio de Oza. Hemos recogido las ideas de los vecinos, porque ha sido un proyecto muy colaborativo”, explica.

Aneiros señala que “se integrará” dentro de un equipamiento. Es decir, que lo más probable es que rehaga la fachada con los huecos y la arquitectura existente pero que interiormente se haga algo que tenga utilidad. Aneiros recuerda que no era exactamente lo que hoy entenderíamos por un edificio público, sino más bien una casa particular, así que tenía las habitaciones pequeñas, poco prácticas para desarrollar en ellas actividades. “Se puede hacer un trabajo de memoria histórica, que quede de recuerdo y presencia del antiguo municipio. Eso es lo que se pretende”, explica la arquitecta.

Todo está por concretar. Incluso la localización definitiva. La parcela será pública. Es decir, de propiedad municipal, pero no se le va a entregar al Ayuntamiento un edificio funcional. El proyecto que tienen en mente en la Junta de Compensación de Parque de Oza es un equipamiento para “usos sociales”. Se pretende también hacer una especie de pequeña plaza. “Un espacio agradable, con gusto, y que quede para el recuerdo”.

Orgullosos de su historia

Los vecinos de Oza, orgullosos de la historia de su barrio, que en su día fue un municipio mayor que el de A Coruña, Paulo Sexto, presidente de la asociación de vecinos Oza-A Gaiteira-Os Castros considera muy importante la conservación de su patrimonio.

Sexto reconoce que han trabajado mano a mano con la Junta de compensación, y que para ellos es importante que se transforme esa vieja casona en un equipamiento público. Pero recuerda que todavía queda mucho por hacer pero sea lo que sea, será municipal.

