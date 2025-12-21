Vicente Iglesias | “La calle Real sigue siendo el paseo de la ciudad donde vamos a ver si encontramos a un amigo”

Vicente Iglesias Martelo, en el atrio de San Nicolás Javier Alborés

Vicente Iglesias Martelo (A Coruña, 1945) es un coruñés de la calle Real que siempre se ha distinguido por su participación en la vida social y cultural de su ciudad. Desde la asociación de padres y madres del colegio de su hija hasta la directiva del Imperator o la Asociación de Jubilados de Caixa Galicia, pasando por Cáritas, la Orden de Caballeros de María Pita o su labor actual como presidente de la Congregación de la Virgen de los Dolores, una labor que desarrolla desde hace cinco años. Eso sí, siempre con una fecha de salida: “Creo que hay que estar pero solamente durante dos periodos, un máximo de ocho años, para dejar paso a que vengan otros y den otras ideas diferentes”, explica.

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de la ciudad?

Cuando nació mi hermano, yo tenía cinco años, y los vecinos me llevaron con ellos a la playa de Santa Cristina. Era un domingo y mientras que mi madre iba al sanatorio, los vecinos de La Jijonenca, me llevaron a la playa en una barca que cruzaba la bahía. Y ese mismo día tengo el recuerdo de que mi padre me llevó a ver a mi nuevo hermano al hospital a Zalaeta, y me llevó a la plaza de toros, al circo –creo que era el de los Hermanos Tonetti pero eso ya no lo sé–, ese es mi primer recuerdo.

¿Dónde vivía?

En la calle Real, en el número siete, al lado de donde estaba la pastelería La Jijonenca, frente al cine París, a donde íbamos con cierta frecuencia porque solo era cruzar la calle.

¿Y por qué barrios se movía?

Por esa zona y también venía mucho al atrio de San Nicolás. Ahí tenía yo mis primeros juegos, mis amigos... Si era invierno, jugábamos en los portales y, si era verano, jugábamos a la pelota en el atrio. Ahí veíamos el movimiento de la Semana Santa o de la fiesta de san Nicolás, que era el 6 de diciembre. Después, ya un poquito más mayor, pues ya nos íbamos o bien a La Marina, que había mucho espacio y también andábamos por los jardines, o a María Pita, pero eso ya con quince años.

Y esa iglesia de San Nicolás donde jugaba de niño tiene ahora un papel importante en su vida...

Yo venía aquí a misa con mi familia. Aunque de joven no había participado mucho ni como monaguillo ni en las catequesis, una vez prejubilado empecé a involucrarme en la parroquia. Conocía a los dos sacerdotse que había aquí y cada vez me fueron implicando más en ciertas tareas. Entonces quedó vacante la presidencia de la Congregación de los Dolores y me pidieron, hace ahora cinco años, que me hiciera cargo. Es una congregación muy antigua, del siglo XVII. Tiene mucha devoción la Virgen de los Dolores. La semana anterior a Semana Santa tenemos una novena a la que acude muchísima gente y el Viernes de Dolores hay una gran procesión que es la que abre la Semana Santa. Nos da bastante trabajo, pero también mucha satisfacción.

¿Es lo que le da más quebraderos de cabeza?

A los quince que estamos en la directiva, lo que nos da más trabajo es, sin duda, la preparación de la procesión del Viernes de Dolores. Pero también es verdad que tenemos gente muy mayor. Somos unos 400 congregantes, y alguno ya no sale de casa o no sale de la residencia. Estamos un poco preocupados cuando no contactamos con ellos o cuando no sabemos si necesitan algo.

¿Qué hace falta para ser miembro de la congregación?

Nada. Ser católico y tener devoción a la Virgen de los Dolores. Las contribuciones son como una limosna. Ponemos diez euros al año pero es una cantidad orientativa. Y también se indica como algo preferencial asistir los terceros sábados de cada mes a una misa en la que se pide por los congregantes fallecidos. Y luego, el trabajo son cosas normalitas: ponerle flores a la Virgen, visitar a un congregante enfermo...

¿Dónde iba al colegio?

Fui a la academia Acó, que había en la estrecha de San Andrés, hasta el ingreso. Soy un caso típico. Mi madre trabajaba en casa como modista, mi padre tenía un transporte, un camión. Vieron que yo no iba a ir a la universidad y me indicaron la escuela de comercio, en Riazor, que en aquel momento había muchos hijos de comerciantes y pequeños empresarios.

¿Qué quería ser de mayor?

No lo sabía. Me presenté unas oposiciones a la caja de ahorros, una vez acabado el servicio militar, y entré en San Andrés el día antes de cumplir los 22. Y ahí estuve 39 años. Enseguida, no sé por qué, me dedicaron a actividades sociales y culturales que no tenían nada que ver con la caja como entidad bancaria, sino más bien como entidad filantrópica y social. Teníamos guarderías, residencias de mayores... Atendíamos muchas entidades sociales. De eso tengo unos recuerdos maravillosos porque me dio un gran bagaje.

También ha publicado unos cuantos libros sobre varios temas coruñeses: la calle Real, San Andrés, los Cantones...

Bueno, eso son entretenimientos de jubilado. Soy bastante inquieto y se me dio por ahí, aunque no me atreví nunca, por ejemplo, a escribir una novela. Son cosas de La Coruña que pueden interesar a las personas mayores, con construcciones simbólicas como el Circo de Artesanos antiguo, o el edificio de la Caja de Ahorros con su reloj.

De todas esas cosas que cuenta en sus libros, ¿cuál es la que echa más de menos?

Si me lo preguntas hace años, diría la pujanza que tuvo la calle de San Andrés. Hace cinco años o así estaba todo cerrado y, digamos, poco atractivo pero con esta remodelación se está revalorizando. Algo parecido pasa con la calle Real. Ahora parece que, incluso para la hostelería, se ha puesto de moda. De alguna forma, sigue siendo el paseo de la ciudad donde vamos a ver si encontramos a un amigo, aunque no es lo de nuestros años sesenta, que no se podía pasar los domingos. A ver cómo quedan los Cantones, si se hace algo con cariño para que se puedan convertir en una sala de estar.

¿Si tuviera una máquina del tiempo, qué época de la ciudad le gustaría visitar?

Voy a decir un disparate... El cerco de La Coruña, con María Pita. Es que estuve de presidente, también ocho años, de los Caballeros de María Pita, y me empapé de toda la historia de aquel momento. Que unas mujeres –aunque aquí se ponga el foco solo en María Pita eran mujeres, hijos y todos los demás– se echaran contra los borrachos de los ingleses y defendieran la ciudad es algo que me gustaría haberlo vivido. Eso sí, mirando desde lejos (risas).

Preguntas cascarilleiras

Si le dan a elegir, ¿qué prefiere, los churros de Bonilla o los churros del Timón?

Pues diría que churros de Bonilla, porque la verdad es que nunca probé los del Timón. Será que soy de esta zona y por eso voy a Bonilla... Si no me hubieras preguntado, te hubiera dicho que prefería los churros de La Popular, que me llevaban mis padres, que estaba en la calle de La Franja. Era una churrería muy famosa.

¿Jardines de Méndez Núñez o monte de San Pedro?

Jardines de Méndez Núñez. Ahí pasé parte de mi infancia, jugué a la pelota, rompí farolas...

¿Rompió muchas farolas?

No, no... solo alguna (risas).

Para ir a tomar algo, ¿calle de la Estrella o calle de la Barrera?

En la Estrella había un bar, La Esquina, de un amigo mío, que íbamos mucho. Por la Barrera pasaba para ir a clase.

¿Bebe agua de Emalcsa, agua del grifo, o agua embotellada?

Pues la verdad es que bebo agua embotellada siempre. Es por una razón: mi mujer está algo delicada del estómago y por ese motivo siempre bebemos agua embotellada.

Si le doy a elegir una playa, ¿prefiere la de Riazor o playa del Orzán?

La verdad es que soy bastante de las dos. Primero fui de la playa de Riazor pero después, cuando se abrió la playa del Orzán, yo era de la playa del Orzán.

¿Suele moverse por la ciudad a pie o va motorizado?

Voy mucho a pie, algo en bus (tengo la tarjeta del bus) y, si es un poco más lejos, como ahora que iré a Servisa, voy en coche.

¿Es de helados tradicionales como pueden ser los de la Colón o es de sabores más modernos como Bico de Xeado?

Como vivíamos en la calle Real cuando era niño, yo me crié en la pastelería de La Jijonenca, que estaba al lado de mi casa y en el verano también daba helados. Puede ser que sea de la heladería La Italiana, que ya no está.

¿Es una persona más bien de verbenas o de conciertos?

Prefiero un concierto. Ah, pero dices de música moderna...

No necesariamente, puede ser también un concierto de música clásica.

Pues mira, fui muchos años a la Orquesta Sinfónica de Galicia y programé conciertos de cámara con mucha frecuencia pero creo que me quedé en los Beatles (risas).

A la hora de hablar, ¿dice más veces chorbo o neno?

Ni una cosa ni otra me sale pero, en todo caso, diría neno.