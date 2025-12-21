Una nueva muerte se suma a un mes y medio de tragedia en A Coruña

Servicios de emergencia en el lugar del suceso registrado este pasado sábado en paseo de Ronda, en A Coruña Germán Barreiros

Noviembre y diciembre de 2025 pasarán al recuerdo como dos meses plagados de tragedias en A Coruña. La joven que había sido acuchillada en una vivienda del paseo de Ronda murió en la madrugada del sábado a este domingo, lo que eleva el número de fallecidos a ocho en apenas seis semanas.

Los sucesos graves se han concentrado en este final de año, en el que se han registrado dos accidentes mortales, dos pescadores que cayeron al mar, un fatal incendio, un homicidio de arma blanca y un fallecido durante una intervención policial. Ahora, hay que añadir a la víctima que no pudo superar el grave incidente ocurrido ayer.

08/11: pescador ahogado en O Portiño

Un pescador de 70 años y de nacionalidad argentina, vecino de Agra do Orzán, murió al ser arrebatado por el mar en O Portiño. Al suceso, que ocurrió a la altura de la depuradora de Bens, se desplazaron un equipo de Salvamento Marítimo, los Guardacostas de Galicia, Policía Nacional y Local y los bomberos de A Coruña.

Tras media hora de búsqueda, los servicios de emergencia localizaron el cuerpo y lo trasladaron, en el Helimer, hasta el aeropuerto de A Coruña. Una vez allí, un equipo de urgencias sanitarias confirmaron su fallecimiento a las 17.15 horas.

26/11: una joven accidentada en Alfonso Molina

Una joven de 20 años viajaba en el asiento del copiloto de un coche que conducía su pareja, de 26. Se salió de la vía poco antes de la medianoche, cuando circulaban por Alfonso Molina en dirección salida, a la altura de la avenida de San Cristóbal.

El vehículo impactó contra una columna y ella fue excarcelada e ingresada en un servicio hospitalario. Perdió la vida al día siguiente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El conductor sufrió heridas de escasa consideración.

27/11: intoxicado en un incendio en la Sagrada Familia

Poco antes de las seis de la tarde, un hombre de mediana edad murió al intoxicarse en un incendio en una comunidad de San Isidoro, mientras trataba de huir escaleras abajo llenas de humo.

Otra persona ingresó con pronóstico reservado. El fuego se había declarado en el cuadro eléctrico, que había sido manipulado. Los Bomberos explicaron que la víctima habría sobrevivido si hubiera permanecido en casa, como otros vecinos.

13/12: apuñalado en Santa Margarita

Una persona sin hogar de 46 años supuestamente apuñaló mortalmente a otra de 20 en el transcurso de una reyerta por ocupar un sitio donde dormir en uno de los merenderos de Santa Margarita.

El joven presuntamente le había golpeado con una botella en la cabeza y él le apuñaló en la pierna, segando la femoral. El sospechoso se halla en prisión provisional con cargo de homicidio.

15/12: aplastada en un vuelco en Alfonso Molina

Una mujer de 49 años perdió la vida al instante tras volcar con su coche en un terraplén en la avenida de Alfonso Molina, minutos antes de la medianoche.

El suceso tuvo lugar en dirección salida, a la altura de Palavea. El impacto hizo que la puerta del conductor se abriera y que saliera parte de su cuerpo, que el coche aplastó al volcar. Al acudir su marido al lugar de los hechos, sufrió un ataque de nervios.

16/12: rescate de un cadáver en Las Esclavas

La lancha de Cruz Roja rescató frente a Las Esclavas el cadáver de un vecino de Labañou de 66 años que había salido a pescar el día anterior por el Millennium.

Su muerte tuvo lugar el mismo día 15, probablemente, puesto que la última vez que se le vio eran las siete de la tarde, ya noche cerrada.

16/12: muerte en una intervención policial en O Castrillón

En la calle Merced a las 02.50 horas falleció un hombre de 35 años, intoxicado con alcohol y drogas, durante una intervención policial. Las autoridades aseguran que sufrió un infarto después de que le esposaran.

Sus familiares hablan de fuerza excesiva y de racismo, puesto que era de etnia gitana. Reconocen que había bebido y que había generado alboroto en la comunidad (los vecinos habían llamado al 091) y que recibió a los agentes cuchillo en mano, pero aseguran que el motivo es que salía de la cocina donde se estaba preparando un bocadillo.

21/12: pelea en paseo de Ronda

La joven que había resultado gravemente herida tras ser acuchillada en una vivienda del paseo de Ronda murió de madrugada en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Fuentes oficiales del centro confirmaron que el fallecimiento se produjo "debido a la gravedad de las lesiones que presentaba".

Los hechos habían ocurrido el día anterior al mediodía en un piso, donde convivían tres estudiantes sin relación de amistad entre ellos. Según las primeras investigaciones, uno de los jóvenes asestó un corte profundo en la garganta a una compañera de piso sin que constase una discusión previa.