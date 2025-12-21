La tienda de A Coruña donde los vestidos de novia valorados en 5.000 euros cuestan 399

Brais Palmero, artífice de Las novias de Palmero Patricia G. Fraga

A principios de diciembre nació en el centro comercial Cuatro Caminos una iniciativa que llenó un local vacío de “lágrimas de novia que no habían recibido su vestido por cierre”. Se trata de Las novias de Palmero, una tienda ideada por Brais Palmero Martínez, donde la premisa es clara: todas las novias encuentran el vestido para su día más especial por 399 euros.

Hasta ahora, casi todas las mujeres que han acudido al establecimiento, bajo cita previa, han encontrado lo que buscaban. Y, además, con sorpresa incluida: después de pagar, descubren bajo la etiqueta el precio original de la prenda, que puede oscilar entre los 2.000 y los 5.000 euros.

Esta aventura inesperada surgió hace meses sin pretenderlo. Palmero, que tiene otro negocio, viajó a Santander en busca de una plancha industrial, pero volvió con un camión alquilado lleno de moda nupcial. “Me falló la lavandería y estuve buscando, hasta que encontré una plancha industrial en Santander. Al llegar, estaba en una nave que había sido adquirida de un embargo, donde estaban los vestidos. Hice una oferta por ellos y todo acaba en la apertura de la tienda en Cuatro Caminos”, explica.

En total, son 400 vestidos de alta costura, sin estrenar y de diferentes marcas, como Victorio & Lucchino, Rosa Clará o Pronovias. El precio simbólico estipulado de 399 euros se debe al hecho de que “es una cantidad que todas se pueden permitir”. Además, hay todas las tallas y “todos los estilos”, sostiene Palmero.

El ‘stock’ limitado hace que la tienda tenga vida útil pensada para tan solo unos meses. “Empezamos ahora en diciembre y estaremos en enero y febrero”, dice. Aunque todo podría cambiar: “Si finalmente funciona y hay aceptación, estoy pensando en viajar y encontrar la forma de producir vestidos de calidad a precio que interese”.

La cita para probar lo que esconde Las novias de Palmero se tiene que pedir previamente, en el Instagram de la tienda, que no está abierta al público –@las_novias_de_palmero–, y tiene un precio de treinta euros. Así, durante una hora, la persona que tenga la cita podrá probarse los vestidos asesorada por una experta, además de tomar algo y buscar con tranquilidad. “Hasta ahora casi todas las mujeres que nos han visitado, se han llevado el vestido. Si empezamos con 400, quedan 300 y pocos”, añade Palmero.

Y si el precio y atención no fuesen suficiente reclamo, en el Instagram de la tienda sortearán cada semana trajes de novia, madrina y novio. Además, el emprendedor bromea: “Después de casarse, las novias pueden incluso vender el vestido por un precio más caro del que lo compraron”. Todo un ‘chollo’ detrás de una de las decisiones más importantes de toda novia.