Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La tienda de A Coruña donde los vestidos de novia valorados en 5.000 euros cuestan 399

Alta costura a precio accesible: Las novias de Palmero, la nueva tienda del centro comercial Cuatro Caminos que nació fruto de una sorpresa inesperada

Lara Fernández
Lara Fernández
21/12/2025 07:25
Brais Palmero, artífice de Las novias de Palmero
Brais Palmero, artífice de Las novias de Palmero
Patricia G. Fraga
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

A principios de diciembre nació en el centro comercial Cuatro Caminos una iniciativa que llenó un local vacío de “lágrimas de novia que no habían recibido su vestido por cierre”. Se trata de Las novias de Palmero, una tienda ideada por Brais Palmero Martínez, donde la premisa es clara: todas las novias encuentran el vestido para su día más especial por 399 euros.

Hasta ahora, casi todas las mujeres que han acudido al establecimiento, bajo cita previa, han encontrado lo que buscaban. Y, además, con sorpresa incluida: después de pagar, descubren bajo la etiqueta el precio original de la prenda, que puede oscilar entre los 2.000 y los 5.000 euros.

Esta aventura inesperada surgió hace meses sin pretenderlo. Palmero, que tiene otro negocio, viajó a Santander en busca de una plancha industrial, pero volvió con un camión alquilado lleno de moda nupcial. “Me falló la lavandería y estuve buscando, hasta que encontré una plancha industrial en Santander. Al llegar, estaba en una nave que había sido adquirida de un embargo, donde estaban los vestidos. Hice una oferta por ellos y todo acaba en la apertura de la tienda en Cuatro Caminos”, explica.

En total, son 400 vestidos de alta costura, sin estrenar y de diferentes marcas, como Victorio & Lucchino, Rosa Clará o Pronovias. El precio simbólico estipulado de 399 euros se debe al hecho de que “es una cantidad que todas se pueden permitir”. Además, hay todas las tallas y “todos los estilos”, sostiene Palmero.

El ‘stock’ limitado hace que la tienda tenga vida útil pensada para tan solo unos meses. “Empezamos ahora en diciembre y estaremos en enero y febrero”, dice. Aunque todo podría cambiar: “Si finalmente funciona y hay aceptación, estoy pensando en viajar y encontrar la forma de producir vestidos de calidad a precio que interese”.

La cita para probar lo que esconde Las novias de Palmero se tiene que pedir previamente, en el Instagram de la tienda, que no está abierta al público –@las_novias_de_palmero–, y tiene un precio de treinta euros. Así, durante una hora, la persona que tenga la cita podrá probarse los vestidos asesorada por una experta, además de tomar algo y buscar con tranquilidad. “Hasta ahora casi todas las mujeres que nos han visitado, se han llevado el vestido. Si empezamos con 400, quedan 300 y pocos”, añade Palmero.

Y si el precio y atención no fuesen suficiente reclamo, en el Instagram de la tienda sortearán cada semana trajes de novia, madrina y novio. Además, el emprendedor bromea: “Después de casarse, las novias pueden incluso vender el vestido por un precio más caro del que lo compraron”. Todo un ‘chollo’ detrás de una de las decisiones más importantes de toda novia.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

¿Cuánto tardarían los coruñeses en gastarse el Gordo de la Lotería de Navidad?
Andrea López Ramos
Vicente Iglesias Martelo, en el atrio de San Nicolás

Vicente Iglesias | “La calle Real sigue siendo el paseo de la ciudad donde vamos a ver si encontramos a un amigo”
Doda Vázquez
Receta | Pasta con bogavante

Receta | Pasta con bogavante
Redacción
Carlos Núñez, nunha imaxe promocional

Carlos Núñez | “Para ser gaiteiro hai que ser un pouco monxe, samurai”
Óscar Ulla