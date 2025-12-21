Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 21 de diciembre?

Mercado de Navidad en la I Festa do Nadal de Cambre Javier Alborés

Este domingo es el primero en el que los estudiantes están libres de asistir a las aulas y empezar a disfrutar del tiempo estival que requiere esta época del año. En A Coruña sigue abierto el Mercado de Nadal de María Pita, que abre sus puestos de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 22.00 horas.

El Castro de Elviña también es protagonista durante esta jornada, pues a partir de las 12.00 horas habrá una visita guiada para descubrir todos sus secretos.

También hay lugar para la música, pues el Teatro Colón acoge el Concierto de Nadal de la Banda Municipal de Música de A Coruña a partir de las 12.15 horas. Más tarde, a las 19.00 horas, se celebrará la Gran Noite do Folclore.

Guía completa de la Navidad en A Coruña Más información

Papá Noel hará alguna visita por la ciudad. Hará una primera parada, a las 16.00 horas, en el CC Pescadores tras un Taller de Navidad para los más pequeños. Después, a eso de las 17.00 horas, se transportará hasta el CC A Silva y El Birloque.

En los soportales de María Pita habrá dos actuaciones corales. La primera será a las 19.00 horas y estará a cargo de la Asociación Cultural Tres por Cuatro. Más tarde, a las 20.30 horas, será el turno del Coro Ludus Tonalis.

El Mercadillo de Nadal de Oza-Cesuras abre sus puertas este domingo a partir de las 10.30 horas y hasta las 14.30 horas. Está ubicado en las cercanías de la Casa del Ayuntamiento. Se podrán comprar piezas de artesanía, juguetes, ropa, artículos de segunda mano y varios puestos de comercios locales.

La residencia Raiola de Meirás se une también a esta tradición a partir de las 11.00 de la mañana. Los residentes estuvieron elaborando flores artesanales, servilleteros, abanicos, piezas de cerámica y otros detalles para poder regalar durante estas fechas. Los más pequeños podrán pintarse la cara y asistir a una fiesta cargada de música y alegría. Todo lo que se recaude de los objetos elaborados por las personas residentes será destinado a la Asanog, Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia.

El NH Collection Finisterre tiene preparado un domingo lleno de magia: 'Christmas en familia'. Durante esta jornada se podrán tomar churros con chocolate (a las 11.30 horas), disfrutar de un concierto y entregarle a Papá Noel nuestra carta de deseos, de 13.30 a 14.00 horas.

En el Palacio de la Ópera Luli Pampín presenta su show 'El libro musical', un musical lleno de canciones y personajes entrañables. Acompañada de La Radio Mágica, Luli descubrirá que los libros llevan tiempo cerrados y los visita un misterioso personaje llamado POLVOSO, que hace que las páginas olvidadas queden poco a poco vacías y sin nada que contar.

Marineda City celebrará otra tarde de ilusión. De 17.00 a 21.00 horas Papá Noel estará recogiendo los deseos de los más pequeños en la plaza. El centro comercial mantiene su mercadillo de Navidad en la plaza exterior y, en la plaza Emilia Pardo Bazán, el árbol de los deseos de 17.00 a 21.00 horas, donde se podrá dejar un mensaje para donar un euro a la Asociación Meniños. Los que participen entrarán en el sorteo de tarjetas regalo por 25, 50 y 100 euros. Además, en sus tardes de ilusión se podrá disfrutar a las 17.00 horas -en la plaza Emilia Pardo Bazán- de SuperHarte. Este domingo Papá Noel vuelve de visita al centro comercial. Estará en la plaza Emilia Pardo Bazán de 17.00 a 21.00 horas.

Programación completa de Navidad en Marineda City Más información

En el centro comercial de Cuatro Caminos también estará Santa de 17.00 a 20.00 horas para atender todos los deseos de los más pequeños. Además, de 11.00 a 14.00 horas habrá un taller infantil, 3D Play, donde se elaborarán piezas con féculas de maíz. A las 18.00 horas tendrá lugar un cuentacuentos navideño.

Los Rosales organiza un club infantil para fabricar tus propios 3 en raya navideños a las 17.30 horas, misma hora a la que Papá Noel se pasará por el centro comercial.

Programación de Navidad 2025 en Los Rosales Más información

A El Corte Inglés también llega Papá Noel, que estará en la tercera planta del centro recogiendo cartas de 17.00 a 21.00 horas.

La Navidad en El Corte Inglés Más información

En el centro se puede disfrutar del pop up navideño de Zara, que cuenta con una mágica oficina postal en la que varios trenes y cientos de cartas se mueven por raíles y donde también hay cuentacuentos y chocolate con churros.

Pop Up navideño en Zara Más información

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt) programa actividades especiales esta Navidad. Este domingo, a las 11.15, habrá un taller de curiosidades, y a las 13.15 y las 18.00, una yincana familiar.

El Muncyt de A Coruña celebra la Navidad con actividades especiales Más información

Coruña The Style Outlets organiza talleres de Navidad de 12.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Coruña The Style Outlets despide 2025 con seis días de ofertas en las Santa’s Weekends Más información

Oleiros cuenta con una pista de hielo instalada en Perillo, en la polideportiva de la II República. Su horario este domingo es de 11.00 a 22.45. En la plaza Esther Pita de Santa Cruz están las atracciones de Navidad, con camas elásticas, tiovivo y hasta un viaje virtual con Papá Noel. Estará abierta de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.45 horas. Además de en la plaza de Esther Pita, Oleiros reparte la Navidad por todo el municipio con música, danza, juegos y ocio. Este domingo es el turno, a las 19.00 horas, del Concierto de Navidad de las corales municipales en el Auditorio García Márquez.

Atracciones infantiles y actividades de Navidad en Oleiros Más información

El Paseo Fluvial de Arteixo cuenta con su Mercado de Navidad, abierto de 11.30 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Abrirá también la casita de Papá Noel, 11.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Habrá también un concierto benéfico en la iglesia parroquial de la mano de la Banda de Música Santiago de Arteixo, a las 17.00 horas y una Xuntanza de Maiores en el Pazo dos Deportes con Xantar de Nadal desde las 13.30 horas.

Así será la Navidad en Arteixo: mercadillos, Papá Noel, Cabalgata y fin de año con la París de Noia Más información

En Culleredo, este domingo, 21 de diciembre, se celebrará el XII Trail e Andaina de Orientación Gallaecia Raid, organizado por el club Gallaecia Raid en Ledoño, además del Wintercircus y Winterpark en el Paseo Marítimo de O Burgo. Papá Noel visitará Sueiro, Ledoño, Castro Laxe y Castelo de 18.00 a 20.00 horas.