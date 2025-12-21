Largas colas en administraciones de lotería para conseguir la suerte de última hora en A Coruña

Cola en el exterior de la administración La Favorita Patricia G. Fraga

Dejar todo para última hora ha dejado de ser una mala práctica para convertirse en costumbre. Y prueba de ello es la escena que se pudo ver a lo largo de toda la jornada de este domingo en algunas de las administraciones de lotería más conocidas de la ciudad. Frente a la fuente de Cuatro Caminos, ni la lluvia logró frenar la acumulación de personas para acceder al interior de La Favorita, donde la suerte ha tocado en numerosas ocasiones.

Los últimos décimos de la Lotería de Navidad también se vendieron en la administraciones de Marineda City y el centro comercial Cuatro Caminos, así como el Centro Comercial Los Rosales. Y es que este lunes tendrá lugar el sorteo que cada año llena de ilusión los hogares de España. Todo ello en un año en el que los coruñeses han comprado más décimos que en años anteriores, tal y como detallaron a este diario diferentes administraciones.

“El ritmo de venta es más alto que en años anteriores. Ya tuvimos que pedir más lotería ante la demanda existente”, explicaron desde La Barca de Oro a principios de mes. De entre las terminaciones elegidas, hay tres que destacan entre las más demandadas: el 69, el 15 y el 13. ”Los 15000 sí que son demandados, aunque no es algo fuera de lo común”, añadieron desde la administración El Filón de Oro. En La Favorita, además de los números de la casa, el 7 y el 5 son las terminaciones que más se han demandado. La suerte está echada, y no es cuestión de antelación.