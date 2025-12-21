Mi cuenta

La disputa del edificio de Piñeiro Pose: dos sentencias a favor del Ayuntamiento de A Coruña

El Tribunal Superior da la razón al Gobierno municipal en el litigio que mantiene para reclamar la propiedad del inmueble del filántropo, ubicado entre las calles Payo Gómez y Teresa Herrera

Iván Aguiar
Iván Aguiar
21/12/2025 05:02
Vista de la fachada de la Casa Escariz, ubicada en la plaza de Pontevedra | Archivo El Ideal Gallego
Vista de la fachada de la Casa Escariz, ubicada en la plaza de Pontevedra | Archivo El Ideal Gallego
Pedro Puig
En una de las zonas más cotizadas de A Coruña, la plaza de Pontevedra, existe un edificio que tiene una historia ligada a la filantropía. Se trata de la conocida como Casa Escariz. Fue legado por Manuel Piñeiro Pose, un indiano nacido en la urbe herculina que hizo fortuna en Cuba y, a su regreso, decidió dedicar parte de su patrimonio al bienestar de los más desfavorecidos.

Concentración en favor de Ucrania realizada en la plaza de España

La lucha de Ucrania continúa viva en A Coruña, en busca de paz y justicia contra el “terror ruso”

Más información

Su testamento, fechado en 1938, estableció que las rentas obtenidas por este inmueble se destinasen a obras de caridad —especialmente al cuidado de enfermos y pobres atendidos por el entonces Hospital Municipal de A Coruña— y recomendó que el edificio nunca se vendiese y que las rentas se dividiesen en dos partes: una se dedicaría a cuidar de su tumba, en el cementerio coruñés de San Amaro, y a hacer una misa diaria por su alma y las de sus allegados. La otra se destinaría al Hospital Municipal para fines benéficos.

Disputa

Piñeiro Pose murió en 1940, y ahora, ya 85 años después, el Ayuntamiento y la Fundación Legado de Don Manuel Piñeiro Pose, que gestiona este inmueble (en realidad son dos que dan a dos calles: el número 15 de Payo Gómez y al 16 de Teresa Herrera), están inmersos en un litigio judicial en torno a la titularidad de la Casa Escariz.

El Gobierno local decidió reclamar la propiedad, al interpretar que el haber desaparecido el hospital municipal que debía recibir el legado, este bien debía pasar a ser de titularidad pública como sucesor jurídico. A cambio, el Ejecutivo local que preside Inés Rey ofreció pagar a los encargados de gestionar la propiedad 172.339 euros, para que los destinasen a garantizar el pago de las misas y mantenimiento de la tumba.

Este litigio ha vivido un nuevo capítulo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimó los recursos de apelación de los tres albaceas de Manuel Piñeiro Pose, administradores de esta propiedad, contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña, que rechazó su recurso contra un acuerdo del Ayuntamiento.

El nuevo fallo judicial conocido esta semana, contra el que cabe recurso, desestima el recurso de tres albaceas

La sentencia, contra la que cabe recurso, también excluye a la Fundación Legado Manuel Piñeiro Pose del litigio, a la que considera “en situación de fraude procesal”, ya que su intervención como codemandada no era “legítima”.

El acuerdo originario, de 10 de noviembre de 2021, decidía acudir a una consignación judicial para abonarle a los albaceas 172.339 euros, el 6,51% del valor de los bienes inmuebles objeto del legado instituido en el testamento a favor del Hospital Municipal de A Coruña (a tal fin la Administración local acudió al valor catastral que le constaba de los inmuebles), como paso previo a la inscripción de la titularidad de los bienes a favor del Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad, según afirma la resolución judicial.

Los apelantes alegaron en el litigio diversas infracciones procesales, incluida la denegación de pruebas y la falta de competencia del órgano que dictó el acuerdo. Sin embargo, el tribunal concluyó que no se vulneraron sus derechos de defensa y que el acuerdo impugnado era conforme a derecho, limitando el examen a cuestiones de competencia y procedimiento, reservando las cuestiones sobre el legado a la jurisdicción civil.

